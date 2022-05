Mehrere europäische Länder wollen EU-Verbot für Tiger und Krokodile als Haustiere

Cem Özdemir © IMAGO/Thomas Trutschel

Einige EU-Länder haben einen Vorschlag für ein Verbot von Wildtieren wie Tigern und Krokodilen als Haustiere vorgelegt.

Brüssel in Belgien - Der Handel mit Wildtieren sei "eine der größten Bedrohungen für die Artenvielfalt" und sorge dafür, dass manche Arten vom Aussterben bedroht seien, hieß es in dem Vorschlag von Zypern, Luxemburg, Malta und Litauen, den sie beim Treffen der EU-Landwirtschaftsminister in Brüssel vorstellten.

Die vier EU-Staaten schlugen eine "Positivliste" vor, auf der die Tiere aufgeführt werden, die in der EU als Haustiere gehalten werden dürfen. Während Katzen oder Hunde lange und glücklich in Begleitung von Menschen leben könnten, sei dies bei bestimmten Vogelarten oder Reptilien nicht der Fall.



Wildtiere hätten komplexe soziale und ernährungstechnische Bedürfnisse, die es gewöhnlichen Haltern schwer machten, "sie mit der Pflege zu versorgen, die sie brauchen". Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) kündigte an, dass Deutschland den Vorstoß unterstützen werde. Es sei "offensichtlich, dass die Haltung von Wildtieren zu Hause ein Gesundheitsrisiko darstellt für die Tiere selber, aber auch für die Menschen", sagte er in Brüssel. mbn/ilo