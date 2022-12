Mehrheit der deutschen Verbraucher tritt mit Unternehmen am liebsten per E-Mail in Kontakt

Frau am Laptop © Westend61/IMAGO

Die meisten Menschen in Deutschland kommunizieren laut Umfrage mit Unternehmen am liebsten per E-Mail.

Karlsruhe in Deutschland - Etwa 70 Prozent von ihnen kommunizieren als Kundinnen und Kunden bevorzugt über diesen Weg mit Firmen, wie eine am Donnerstag in Karlsruhe veröffentliche Befragung für die E-Mail-Anbieter Web.de und GMX ergab. Andere Kommunikationswege folgen erst mit großem Abstand, am unbeliebtesten sind soziale Netzwerke.

So bevorzugen immerhin noch 35 Prozent der Befragten den Kundenkontakt per Telefon, weitere 20 Prozent präferieren Briefe. Messenger wie WhatsApp wollen hingegen acht Prozent für Schriftwechsel etwa für Bestellungen oder Dienstleistungen nutzen, soziale Netzwerke wie Facebook nur sieben Prozent.

Beim Online-Shopping wollen laut Umfrage sogar 77 Prozent per E-Mail über den Bestell- und Lieferstatus informiert werden. Erst dann folgen die Homepage des Anbieter (14 Prozent), SMS (13 Prozent) und Messenger (zwölf Prozent). „Die E-Mail ist mit Abstand wichtigster Kommunikationskanal zwischen Verbrauchern und Unternehmen“, erklärte der Chef von Web.de und GMX, Jan Oetjen. Befragt wurden 1000 Menschen im Alter ab 16 Jahren. bro/pe