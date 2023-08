Mehrheit in Deutschland offen für selbstfahrende Fahrzeuge

Autonomes Auto (Symbolbild) © Achille Abboud/Imago

Die Bereitschaft, selbstfahrende Fahrzeuge zu nutzen, ist in Deutschland mittlerweile hoch.

Berlin in Deutschland - Fast drei von vier Befragten können es sich vorstellen, in fahrerlose U- oder S-Bahnen, Taxis oder Busse einzusteigen, wie aus einer am Montag vorgestellten Umfrage des Digitalverbandes Bitkom hervorgeht. 57 Prozent wären demnach bereit, autonome Autos zu nutzen.

Etwas geringer ist die Akzeptanz demnach bei Schiffen: 45 Prozent würden an Bord gehen, wenn niemand am Steuer sitzt. Immerhin 30 Prozent der Befragten würden sogar ein Flugzeug ohne Pilotin oder Pilot besteigen.



„Die Technologie hat enorme Fortschritte erzielt, in San Francisco gehören autonome Taxis heute bereits zum Straßenbild, in Deutschland fahren autonome U-Bahnen“, erklärte Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst. „Die Bereitschaft ist groß, autonome Verkehrsmittel zu nutzen.“



Dennoch bezweifeln weiterhin viele, dass die Technologie in ihrer Region bald zum Einsatz kommt. 40 Prozent gehen nicht davon aus, dass es in den kommenden Jahren autonome Taxis oder Minibusse geben wird. „Nur fünf Prozent glauben, dass sie bereits in zwei Jahren autonome Mobilitätsdienste nutzen können“, erklärte Bitkom.



Der Digitalverband weist jedoch darauf hin, dass es für bestimmte Arten der autonomen Mobilität bereits rechtliche Vorgaben gibt. Deutschland sei hier in Europa Vorreiter, erklärte Wintergerst. „Jetzt muss es darum gehen, dieses Recht in der Praxis anzuwenden und die Angebote auf die Straße zu bekommen.“ Bitkom hat für die Untersuchung 1003 Menschen in Deutschland ab 16 Jahren telefonisch befragt. pe/hcy