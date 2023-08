Mehrheit legt immer mehr Wert auf Nachhaltigkeit beim Restaurantbesuch

Nachhaltigkeit spielt für Restaurantbesucher in Deutschland eine immer größere Rolle.

Lübeck in Deutschland - Die große Mehrheit der Teilnehmer einer Umfrage (89 Prozent) gab an, Wert auf regionale und saisonale Produkte auf der Speisekarte zu legen, wie die Restaurantkette Peter Pane am Montag mitteilte. „Etwa die Hälfte bevorzugt Gaststätten sogar nach diesen Kriterien.“

Bei Frauen ist der Anteil derjenigen, die sich regionale und saisonale Zutaten wünschen mit 92 Prozent noch höher. Auch mit dem Alter steigt die Bedeutung von Nachhaltigkeit: Bei den über 60-Jährigen liegt der Anteil bei 95 Prozent. „Beide Gruppen legen ebenfalls vermehrt Wert auf ein besonderes Nachhaltigkeitsengagement der Gastronomen, wie etwa das Pflanzen von Bäumen“, erklärte das Unternehmen.



Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der Bewertung von Einwegverpackungen: „Während knapp jeder zweite über 60-Jährige nach Restaurants sucht, die auf Einwegverpackungen verzichten, tun dies nur drei von zehn der 18- bis 39-Jährigen.“ Und Männer akzeptieren Verpackungsmüll eher als Frauen.



Der Unterschied zwischen den Geschlechtern zeigt sich auch bei der Präferenz von vegetarischen und veganen Gerichten. 43 Prozent der Frauen wünschen sich hier eine bessere Auswahl, während dies nur 37 Prozent der Männer tun. Die über 60-Jährigen sind hingegen weniger offen für pflanzliche Kost als jüngere Altersgruppen.

Im Auftrag der Burgerkette Peter Pane hat das Marktforschungsinstitut Forsa im Juni 1000 Menschen in Deutschland ab 18 Jahren befragt. Die Befragung ist demnach repräsentativ. pe/hcy