Mehrwertsteuer auf Gas bringt Staat laut Vergleichsportal 3,6 Milliarden Euro zusätzlich

Verivox

Die Gaspreise für Haushalte steigen und steigen - der Staat hat Einnahmen aus der Mehrwertsteuer.

Heidelberg in Deutschland - Die ab Oktober geplante Gasumlage, die zunächst 2,4 Cent pro Kilowattstunde betragen soll, würde dem Staat aufs Jahr gerechnet zusätzlich 1,4 Milliarden Euro von den Haushalten einbringen, erklärte Verivox am Dienstag.

Im vergangenen Jahr verbrauchten die Haushalte laut Branchenverband BDEW rund 310 Milliarden Kilowattstunden (kWh) Gas; der durchschnittliche Bruttopreis für eine Kilowattstunde lag bei 6,56 Cent, wie Verivox vorrechnete. Die Einnahmen aus der 19-prozentigen Mehrwertsteuer auf Gas beliefen sich damit auf rund 3,3 Milliarden Euro.



Im ersten Halbjahr 2022 lag der durchschnittliche Gaspreis für Haushalte laut Verivox bereits bei 14 Cent pro Kilowattstunde; weitere Erhöhungen seien abzusehen, erklärte Verivox. Der Verbrauch dagegen dürfte sinken. Verivox legte dennoch den Gasverbrauch von 2021 zugrunde - dann würden die Haushalte beim Preis von 14 Cent für die Kilowattstunde über 6,9 Milliarden Euro Mehrwertsteuer. Das wären über 3,6 Milliarden Euro mehr als im vergangenen Jahr.

"Die Heizkosten erreichen angesichts der aktuellen Entwicklung eine Höhe, die viele Haushalte nur noch schwer tragen können", erklärte Verivox-Energieexperte Thorsten Storck. Er schlug vor, Gas zum lebensnotwendigen Gut zu erklären und den Mehrwertsteuersatz von 19 auf sieben Prozent abzusenken. Dadurch würden die Haushalte im Jahr 2022 um 4,4 Milliarden Euro entlastet.

Die Gasumlage soll zum 1. Oktober 2022 eingeführt werden. Über sie sollen die stark gestiegenen Einkaufspreise der Gasversorger an alle Gasverbraucher weitergegeben werden. Noch ist unklar, ob auf diese Umlage die Mehrwertsteuer erhoben wird. ilo/cne

Energieversorger EWE und VNG beantragen Gasumlage



Nach der Festlegung der Gasumlage auf rund 2,4 Cent pro Kilowattstunde nehmen die ersten Energieversorger die Regelung in Anspruch. Das EnBW-Tochterunternehmen VNG und der Oldenburger Energieversorger EWE bestätigten am Dienstag auf Anfrage, die Nutzung der Umlage beim Zusammenschluss der Gasnetzbetreiber, dem Trading Hub Europe (THE), beantragt zu haben. EWE will die Umlage nur bis Ende des Jahres in Anspruch nehmen.



Die Umlage soll Gasimporteure entlasten, die wegen der gedrosselten Lieferungen aus Russland anderswo für viel Geld Gas einkaufen müssen, um ihre Verträge zu erfüllen. Ihre Mehrkosten dürfen sie aktuell nicht weiterreichen, die Umlage soll diese Kosten ab Oktober zu 90 Prozent ausgleichen. Damit sollen Firmenpleiten und letztlich Lieferausfälle verhindert werden.



EWE beziehe lediglich 1,5 Prozent seines Erdgasbedarfs aus Russland, der Vertrag laufe zudem zum Jahresende aus, erklärte ein Sprecher. Bis dahin würden jedoch die "um mehr als das Zehnfache der vertraglichen Beschaffungskosten liegenden Mehrkosten pro Megawattstunde" entsprechend der Gasumlage angemeldet. Für die restliche Laufzeit der Umlage habe das Unternehmen, das rund 700.000 Haushalte mit Gas versorgt, keine weiteren Ansprüche geltend gemacht.



VNG teilte auf Anfrage lediglich mit, die Erdgasmengen, die "nun am Markt zu wesentlich höheren Kosten ersatzbeschafft werden müssen", fristgerecht angemeldet zu haben. Weitere Details nannte das Unternehmen nicht. fho/ilo