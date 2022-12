Meinungsfreiheit: UNO weiter in Sorge wegen Twitter-Chef Musk

Gesperrte Accounts auf Twitter © Andre M. Chang/IMAGO

Obwohl Twitter-Chef Elon Musk die Sperrung von Journalisten-Konten aufgehoben hat, hat sich die UNO weiterhin besorgt gezeigt.

New York City in den USA - „Es besteht weiterhin ernste Sorge“, auch wenn Musk nun die Sperrung von Journalisten-Konten wieder aufgehoben habe, erklärte UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk am Samstag auf Twitter.

Er rief den Multimilliardär auf, eine grundsätzliche Linie in der Veröffentlichungspolitik des von ihm gekauften Onlinedienstes festzulegen. Diese müsse rechtliche Grundsätze und die Meinungsfreiheit berücksichtigen. Musk hatte am Freitagabend bekannt gegeben, dass er die Twitter-Konten mehrerer Journalisten wieder entsperren werde, nachdem dies in einer Umfrage unter den Nutzern seines Dienstes mehrheitlich bejaht worden sei.

Zuvor hatte seine Entscheidung zur Sperrung der Konten mehrerer prominenter US-Journalisten der „New York Times“, der „Washington Post“ und des Senders CNN zu heftigen Protesten im In- und Auslands geführt. Musk hatte diese damit begründet, dass die Journalisten Angaben über seinen Standort in Echtzeit verbreitet und damit seine Sicherheit und die seiner Familie gefährdet hätten.



Der Unternehmer und zweitreichste Menschen der Welt hat den weltweit vielfach von Politikern und Journalisten genutzten Onlinedienst Twitter seit der Übernahme für 44 Milliarden Dollar (rund 41 Milliarden Euro) ins Chaos gestürzt. Er entließ das Spitzenmanagement und rund die Hälfte der Belegschaft und schaltete gesperrte Konten wie jenes des früheren US-Präsidenten Donald Trump wieder frei.

Kritiker befürchten, dass unter Musks Führung auf Twitter Hassbotschaften und Falschinformationen rasant zunehmen könnten. Er selbst führte als Begründung für den Kauf an, er wolle angeblicher Zensur auf der Plattform ein Ende setzen. ju/se