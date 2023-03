Meldung von Fahrzeugmängeln: Kraftfahrt-Bundesamt startet digitalen Service

Auto mit defektem Rücklicht © Frank Sorge/IMAGO

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) startet einen digitalen Meldedienst für Mängel an Fahrzeugen.

Flensburg in Deutschland - Wie die Behörde am Dienstag in Flensburg mitteilte, gibt es nun auf der Internetseite des KBA den sogenannten Mangelmelder zur Übermittlung von vermuteten Mängeln an Fahrzeugen und Fahrzeugteilen. Neben der Textbeschreibung können auch direkt Bilder hochgeladen werden.

Das KBA ist für die Produktsicherheit im Straßenfahrzeugbereich zuständig. Serienmäßige Fahrzeugmängel können die Verkehrssicherheit oder die Umwelt beeinträchtigen und müssen beseitigt werden. Im vergangenen Jahr gab es rund 900 Produktsicherheitsuntersuchungen durch das KBA. In der Folge gab es dann 522 Rückrufe, drei Millionen Fahrzeuge waren betroffen.

Der digitale Mangelmelder soll diesen Prozess nun vereinfachen und beschleunigen, wie das KBA ausführte. Es verspricht sich davon auch eine verbesserte Verkehrssicherheit. hcy/pe