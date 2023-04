Melnyk hält Vermittler-Rolle Chinas für möglich

Andrij Melnyk © Christian Spicker/IMAGO

Ex-Botschafter Andrij Melnyk hält es für möglich, dass China im Ukraine-Krieg eine friedensstiftende Vermittler-Rolle einnehmen könnte.

Kiew in der Ukraine - Das sei „nicht unrealistisch“, sagte der ukrainische Vizeaußenminister den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Sonntagsausgaben). Die Chinesen würden natürlich ihre eigenen Interessen verfolgen, räumte er ein. Er glaube aber schon, „dass eine gerechte friedliche Lösung und das Ende der Kampfhandlungen den Interessen Pekings mehr entsprechen als dieses gewaltige nicht enden wollende Erdbeben für die gesamte Weltordnung“, sagte Melnyk.

Das Telefonat des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping bewertete er als „großen Schritt nach vorne, um unsere Beziehungen zu China zu stärken und die russische Aggression zu beenden“. Für die Ukraine sei allerdings der Abzug aller russischen Truppen aus den besetzten Gebieten eine unabdingbare Voraussetzung, betonte Melnyk. Da liege der Teufel im Detail. „Deswegen sind wir gespannt, was der Sonderbotschafter Chinas mit sich bringt, der bald zu uns kommen wird“, sagte der Diplomat.

Xi und Selenskyj hatten am Mittwoch zum ersten Mal seit dem Beginn des russischen Angriffskrieg in der Ukraine miteinander telefoniert. Der chinesische Staatssender CCTV berichtete nach dem Telefonat, Xi habe Selenskyj mitgeteilt, dass „Gespräche und Verhandlungen der einzige Ausweg“ aus dem Krieg seien.



Um in dem Konflikt zu einer „politischen Einigung“ zu kommen, will Peking eine hochrangige Delegation in die Ukraine schicken. China bezeichnet sich als neutral in dem Konflikt und hatte im Februar einen Zwölf-Punkte-Plan zur Beendigung des Ukraine-Kriegs vorgestellt. Den russischen Einmarsch in die Ukraine verurteilte Peking bislang nicht. ck/kbh