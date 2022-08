Menschen in Deutschland grillen am liebsten mit Holzkohlegrill

Holzkohlegrill © IMAGO / Martin Wagner

Dank sommerlicher Temperaturen kommen Grill-Fans voll auf ihre Kosten.

München in Deutschland - Am liebsten grillen die Menschen in Deutschland laut einer Umfrage des Internetportals Check24 auf dem Holzkohlegrill. Knapp jeder zweite Umfrageteilnehmer gab an, den klassischen Holzkohlegrill zu bevorzugen, wie das Portal am Dienstag mitteilte. Wichtigster Grund für die Entscheidung war demnach der Geschmack des Grillguts.

Auf dem zweiten Platz landete in der Umfrage mit 17 Prozent der Elektrogrill, der Gasgrill schnitt mit 16 Prozent beinahe so gut ab. Einen Kontaktgrill, der eine Klappfunktion hat und von beiden Seiten grillt, bevorzugten demnach lediglich vier Prozent der Befragten. Für die Erhebung befragte das Umfrageinstitut Yougov rund 2000 Menschen online.



Insgesamt erfreut sich das Grillen großer Beliebtheit: Laut Check24 stieg die Nachfrage nach Holzkohle- und Elektrogrills in den ersten sechs Monaten des Jahres gleichermaßen um 35 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Wichtigster Entscheidungsgrund beim Grillkauf waren neben dem Geschmack (58 Prozent) auch eine einfache Bedienung (52 Prozent) und ein günstiger Preis (26 Prozent). Umweltaspekte spielten mit 14 Prozent eine untergeordnete Rolle.

Für knapp jeden fünften Umfrageteilnehmer spielten auch die aktuell hohen Energiekosten eine Rolle - sie achteten beim Grillkauf insbesondere auf einen niedrigen Energieverbrauch. fho/hcy