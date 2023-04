Menschenrechtsorganisationen dringen auf bessere Gesundheitsversorgung für Asylsuchende

Asylbewerber (Symbolbild) © Felix Schlikis/ Lobeca/IMAGO

Ärzte der Welt und Pro Asyl und Ärzte der Welt fordern eine bessere Gesundheitsversorgung für Asylsuchende.

Frankfurt am Main in Deutschland - „Das Asylbewerberleistungsgesetz behindert seit Jahren die medizinische Versorgung von Geflüchteten“, erklärte Pro-Asyl-Referentin Andrea Kothen am Donnerstag. „Aber die Menschenwürde kennt nicht zweierlei Maß, das diskriminierende Gesetz gehört endlich abgeschafft.“

Das Asylbewerberleistungsgesetz garantiert Schutzsuchenden während der ersten 18 Monate in Deutschland lediglich eine eingeschränkte Gesundheitsversorgung im Vergleich zu gesetzlich Versicherten. Akute Krankheiten und Schmerzen werden behandelt, außerdem sind Leistungen rund um Schwangerschaft und Geburt sowie Impfungen vorgesehen. Andere Behandlungen, zum Beispiel von chronischen Erkrankungen oder auch eine Psychotherapie, müssen den Organisationen zufolge „in oft komplizierten und langwierigen Verfahren“ beantragt werden.



„Deutschland verletzt gegenüber asylsuchenden Menschen die völkerrechtlich verbindliche Pflicht, das Recht auf Gesundheit zu verwirklichen“, erklärte Johanna Offe von Ärzte der Welt. Sie verwies auf die Inhalte des Internationalen Pakts über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (UN-Sozialpakt).

Die Organisationen forderten von Bund und Ländern neben dem Zugang zu umfassender Gesundheitsversorgung auch, dafür zu sorgen, dass Geflüchtete so früh wie möglich in Wohnungen leben können. „Denn in den Aufnahmeeinrichtungen und Sammelunterkünften herrschen krankmachende Lebensbedingungen“, erklärten sie. Dazu gehörten „fehlender Schutz vor Gewalt, mangelhafte hygienische Bedingungen, kaum Privatsphäre und schlechtes Essen“. Die Organisationen äußerten sich anlässlich des Weltgesundheitstags am 7. April. cne/ilo

Faeser kritisiert Forderungen nach mehr Bundesgeld für Flüchtlingsunterbringung

Im Streit über die Verteilung der Kosten für Flüchtlinge hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) Forderungen aus Ländern und Kommunen nach mehr Geld zurückgewiesen. Sie finde es „seltsam“, dass diese bereits Anfang April damit argumentierten, das Geld für das Gesamtjahr reiche nicht, sagte sie den Zeitungen der Funke-Mediengruppe vom Donnerstag. So habe der Bund den Ländern und Kommunen für 2023 frühzeitig 2,75 Milliarden Euro an zusätzlicher Unterstützung zugesagt.



Faeser verwies zudem darauf, dass der Bund den Ländern und Kommunen für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen einen Betrag von 4,4 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt habe. Es handle sich um „sehr viel Geld“, sagte sie. Außerdem habe der Bund die Sozialleistungen für Flüchtlingen aus der Ukraine übernommen.



Eine Begrenzung der Flüchtlingsaufnahme lehnte Faeser unter Verweis auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine entschieden ab. Es gebe „einen furchtbaren Krieg mitten in Europa“, sagte die Ministerin. Von zehn Geflüchteten kämen acht aus der Ukraine. „Da kann es keine Höchstgrenzen für Menschlichkeit geben.“ Sie wisse aber, dass die Situation in den Kommunen „sehr schwer“ sei. Deshalb arbeite der Bund „eng“ mit den Gemeinden zusammen.



Länder und Kommunen dringen seit längerem vehement auf mehr Bundeshilfen zur Bewältigung der Flüchtlingsaufnahme. Eine Entscheidung zur Kostenverteilung steht noch aus. Am 10. Mai - also in etwa einem Monat - soll es dazu eine Sonderministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) geben. bro/cne