Mercedes-Chef kündigt E-Offensive an: Deutschland spielt nur noch untergeordnete Rolle

Von: Patrick Freiwah

Mercedes freut sich über glänzende Absatzzahlen – doch das Geschäft mit E-Autos trübt die Lage. Diesen Missstand möchte Konzernchef Ola Källenius beheben.

Stuttgart/München – Die Transformation von Verbrenner- hin zu Elektromotoren hält für Mercedes-Benz Schwierigkeiten bereit: Weltweit – und vor allem auf dem lukrativen Absatzmarkt China – ist der Absatz des Stuttgarter Konzerns ins Stocken geraten. Wie reagiert der Premiumhersteller auf die sinkenden Verkaufszahlen von E-Autos? Konzernchef Ola Källenius hat dafür eine strategische Anpassung angekündigt.

Freilich sind die jüngsten Auswertungen geteilt zu betrachten. Zwischen Januar und Mai 2023 konnte Mercedes in China gerade mal etwa 6900 Elektroautos an den Mann oder die Frau bringen, insgesamt erfreut sich die Marke mit dem Stern jedoch einer großen Beliebtheit: Denn im zweiten Quartal 2023 betrug der Anteil von Elektroautos am Gesamtabsatz lediglich 11 Prozent, 515.700 weltweit ausgelieferte Einheiten bedeuten ein Wachstum von sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr. Selbst in China konnte Mercedes mehr Autos verkaufen – mehr als ein Drittel setzt der schwäbische Autobauer dort ab.

Mercedes zündet bei E-Mobilität den Turbo - „Irgendwann dreht sich der Markt“

Obwohl Mercedes viel Geld mit Verbrennermodellen verdient, verschreibt sich der Konzern jedoch mit voller Kraft elektrifizierten Fahrzeugen. Denn trotz zäher Verkäufe soll künftig mehr Geld in diese Antriebsart gesteckt werden, um auf dem größten Absatzmarkt China auch in Sachen E-Modelle erfolgreich zu sein.

Wie Vorstandschef Ola Källenius dem Handelsblatt erklärt, werde der Einsatz auf diesem Feld erhöht: „Irgendwann im Laufe dieses Jahrzehnts dreht der Markt. Dann werden wir ein exponentielles Wachstum bei Elektroautos sehen“, prognostiziert der Deutsch-Schwede. Dabei sollen die derzeitigen Investitionen von derzeit 40 Milliarden Euro aufgestockt werden, durch das Vorziehen von später geplanten Maßnahmen. Mercedes-Benz hat derzeit vier Elektro-Architekturen in Planung, die maßgeblich für die Entwicklung künftiger E-Neuheiten sind.

Auch wegen China: Mercedes möchte die Investitionen im Bereich Elektromobilität aufstocken. © IMAGO/KH

Mercedes passt E-Autos auf chinesische Bedürfnisse an - „China steht absolut im Zentrum“

Aufgrund von schleppenden Verkaufszahlen der Stromer hat Mercedes derweil das ursprüngliche Ziel einkassiert, dass zur Mitte des Jahrzehnts jedes zweite verkaufte Fahrzeug ein Elektroauto sein würde. Dies sei in Stuttgart nun ein Jahr später vorgesehen, schilderte Källenius der Automobilwoche und ergänzte: „Wir können uns nicht völlig von der Entwicklung der Märkte entkoppeln.“

Speziell bei Elektroautos sehen sich deutsche Hersteller in China einem erstarkten Wettbewerbsumfeld konfrontiert, auch aufgrund des Aufschwungs heimischer Marken. Chinesische BEV-Angebote sind im Reich der Mitte in der Regel preiswerter und werden von der dortigen Kundschaft zudem als technologisch ausgereifter angesehen, erläuterte die Studie „New Premium China Survey“ von Berylls. Auch die patriotisch bedingte Wahl für ein heimisches Fabrikat spielt Erkenntnissen zufolge bei dem Wandel auf dem weltgrößten Absatzmarkt eine größere Rolle.

Dabei lässt der Mercedes-Chef keinen Zweifel, dass die nächsten Mercedes-Modelle mit E-Motor umso mehr auf die Bedürfnisse der chinesischen Klientel angepasst werden: „Für unsere nächste Welle der Elektrooffensive, die ab 2025 mit den neuen E-Architekturen beginnt, steht China absolut im Zentrum. Wir müssen dabei den elektrischen Antrieb ebenso perfekt beherrschen wie die Digitalisierung. Das erwarten unsere Kunden“, erklärte der 54-Jährige weiter. Bei den betroffenen Autos handelt es sich dem Vernehmen nach auch um die elektrischen Ausführungen der C-Klasse sowie des GLC.

Mercedes mit weiteren Rabatten? Källenius will „standhaft“ bleiben

Zwar hat die Marke mit dem Stern sich vor Monaten auch an einer Rabattschlacht in China beteiligt und die Preise für die Luxusmodelle EQE und EQS gesenkt, weitere Preisnachlässe seien jedoch nicht angedacht, um auf dem hart umkämpften Markt bestehen zu können. Dem Handelsblatt beteuerte Källenius, man werde diesbezüglich nun „standhaft“ bleiben. Für den deutschen Automarkt erwartet ein Experte indes das Gegenteil.

Mittel- bis langfristig möchte Mercedes-CEO Källenius „strategische Geduld“ anwenden und lässt kaum Zweifel, dass die angepasste BEV-Strategie des Konzerns auch in China erfolgreich sein wird: „Ich verspreche Ihnen: Es werden weitere Modelle von Mercedes kommen, an denen man nicht vorbeikommt.“ (PF mit Material der dpa)