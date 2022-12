Mercedes baut neues Werk für E-Vans in Polen

Mercedes-Logo © Beata Zawrzel/IMAGO

Mercedes-Benz plant den Bau eines neuen Werks für die Produktion von elektrisch betriebenen kleinen Nutzfahrzeugen im polnischen Jawor.

Stuttgart-Untertürkheim in Deutschland - „Die Entscheidung für den neuen Standort im polnischen Jawor ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zur Elektromobilität“, erklärte Mathias Geisen, Leiter Mercedes Benz Vans, am Montag. Erstmals handle es sich um ein reines Elektro-Werk.

Bei einer Pressekonferenz mit Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki in Warschau kündigte Geisen Investitionen im Umfang von einer Milliarde Euro an. Morawiecki begrüßte dies als „für Polen sehr, sehr wichtig“. Mercedes-Benz stellt am Standort Jawor seit 2019 Verbrennungsmotoren her. 2021 wurde eine Batterien-Fabrik eröffnet.

Ursprünglich hatte Mercedes geplant, mit dem US-Startup Rivian zusammenzuarbeiten. So kommt es nun jedoch nicht: Die Option eines Joint-Ventures sei „von Rivian aufgrund der Repriorisierung ihrer Projekte zurückgestellt“ worden. Rivian hat derzeit mit Problemen in der Lieferkette zu kämpfen und musste in diesem Jahr seine Produktion drosseln. pe/ilo