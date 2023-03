Mercedes-Benz: Razzia wegen Korruptionsverdacht in Stuttgart – „Einer der größten Bestechungsfälle“ 

Automobil

Von Thomas Schmidtutz schließen

Der Autobauer Mercedes-Benz ist offenbar Opfer eines Korruptionsfalls geworden. Dabei sollen sich mindestens zwei Männer Millionen eingesteckt haben.

Stuttgart – Die Staatsanwaltschaft Stuttgart ermittelt gegen zwei Mitarbeiter von Mercedes-Benz wegen Korruptionsverdachts. Das berichtete die Bild am Dienstag. Danach hat das LKA Ende vergangener Woche bei einer Razzia im Stammwerk in Sindelfingen Teile des Einkaufs und der Entwicklung durchsucht. Außerdem seien bei mindestens einem Mitarbeiter auch die Privaträume durchsucht worden. Bei den Ermittlungen gehe es um einen „der größten aufgeflogenen Bestechungsfälle“ im Konzern. Mehr in Kürze. (utz)