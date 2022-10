Mercedes-Benz verlässt Russland und verscherbelt seine Anteile

Von: Lisa Mayerhofer

Teilen

Mercedes-Benz kehrt Russland endgültig den Rücken und verkauft seine verbleibenden Geschäftsanteile an einen russischen Investor. Das betroffene Werk in Russland war erst 2019 eröffnet worden.

Stuttgart – Der Autobauer Mercedes-Benz verkauft seine in Russland noch verbliebenen Geschäftsanteile nach Angaben Moskaus an einen russischen Investor. Die Anteile an den russischen Mercedes-Benz-Tochtergesellschaften gingen an das Unternehmen Awtodom, teilte das Industrie- und Handelsministerium am Mittwoch mit. Awtodom könnte demnach andere Unternehmen „anziehen“, um eine gemeinsame Produktion im Werk Jessipowo nahe Moskau zu „organisieren“.

Mercedes-Benz kehrt Russland endgültig den Rücken

Mercedes-Benz in Russland bestätigte, das Unternehmen werde den russischen Markt verlassen. Oberstes Ziel des Geschäfts mit Awtodom sei gewesen, die Pflichten gegenüber Kunden und Beschäftigten von Mercedes-Benz zu erfüllen. Zur finanziellen Seite der Übereinkunft gab es keine Angaben. In Stuttgart sagte Vorstandsmitglied Harald Wilhelm, die Veräußerung stehe noch unter Vorbehalt behördlicher Genehmigungen.

Mercedes-Benz hatte alle Exporte nach Russland und die Produktion im Land Anfang März gestoppt. Das Werk Jessipowo war erst 2019 eröffnet worden.

Mercedes-Benz legt im dritten Quartal einen satten Gewinn vor

Der Autobauer veröffentlichte am Mittwoch seine Quartalszahlen. Von Juli bis September machte Mercedes-Benz fast vier Milliarden Euro Gewinn. Der Umsatz in den drei Monaten stieg im Vorjahresvergleich um 19 Prozent auf fast 40 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr erwarten die Stuttgarter in der Pkw-Sparte nun eine um Sondereffekte bereinigte Umsatzrendite vor Zinsen und Steuern von 13 bis 15 Prozent statt bisher 12 bis 14 Prozent, wie der Dax-Konzern mitteilte. Auch bei den Vans und im Gesamtkonzern sollen die Ergebnisse besser ausfallen als bisher gedacht.

Treiber der besseren Aussichten für 2022 ist der gute Absatz von teuren Autos. Vorstandschef Ola Källenius will den Konzern nach der Trennung vom Nutzfahrzeuggeschäft viel stärker auf Luxus trimmen, um die Rendite hochzutreiben. Im dritten Quartal hatte Mercedes zwar leichte Probleme bei der Endkunden-Auslieferung von Top-End-Luxusmodellen, wie das Unternehmen seine teuersten und renditeträchtigsten Modelle nennt. Allerdings setzte Mercedes neben mehr Autos im unteren und mittleren Segment auch mehr Top-Modelle ab. Die Nachfrage übersteigt dem Unternehmen zufolge zudem weiter das Angebot. So muss Mercedes bei langen Wartezeiten wenig Rabatte geben. (lma/AFP/dpa)