Neuer Freizeitpark: Peppa Wutz kommt nach Bayern

Von: Patrick Freiwah

Peppa Pig Theme Park in Florida: Nun bekommt die Zeichentrickfigur Peppa Wutz auch in Deutschland einen eigenen Freizeitpark. © Merlin Entertainments

Neben dem Legoland erhält Günzburg eine weitere Attraktion, die besonders für Kleinkinder wie ein Magnet wirken dürfte: einen Peppa-Wutz-Freizeitpark.

Günzburg/München - Deutschlands größtes Bundesland erhält eine neue Freizeitpark-Attraktion - und die wird besonders kleine Kinder in den Bann ziehen: In Günzburg entsteht ein “Peppa Pig Theme Park”. Die schwäbische Kleinstadt beherbergt bereits das bekannte Legoland, demnächst kommt daneben - unweit der Autobahnen A7 und A8- ein weiterer Vergnügungspark hinzu, der an die beliebte Zeichentrick-Figur Peppa Wutz angelehnt ist.

Peppa Wutz: In Günzburg entsteht ein neuer Freizeitpark für Kleinkinder

Während das Legoland eher für ältere Kinder prädestiniert ist, wird der “Peppa Pig Theme Park” auf Kleinkinder im Alter von etwa 1 bis 5 Jahre zugeschnitten. Die Pläne verkündet Merlin Entertainments, Betreiber beider Freizeitparks, zunächst berichtete das Handelsblatt darüber. Die Abenteuer der kleinen Schweinchen-Figur (zu deutsch Peppa Wutz) sind bei Kleinkindern äußerst beliebt, neben der TV-Serie auf Videoplattformen gibt es auch Bücher, Kuscheltiere und weitere Merchandising-Produkte der britischen Kultfigur. Die abgesetzte „Skandalnudel“ Boris Johnson hielt bereits eine Laudatio auf die kultige Schweinchen-Figur:

Für Merlin Entertainments sei Deutschland ein Schlüsselmarkt, so das Unternehmen. Neben Günzburg seien geografisch zwei weitere Standorte von großer Bedeutung: der Heide-Park in Soltau sowie “Berlin als Fokusmarkt”, führt das Handelsblatt aus. Allgemein sei das Konsortium darum bemüht, Cluster von Attraktionen in den wichtigsten Städten der Welt aufzubauen“.

Peppa Wutz Freizeitpark: Seit Corona floriert das Geschäft mit Vergnügungsparks

Während in der Corona-Krise der Umsatz massiv eingebrochen war, herrscht im Geschäft der Freizeitparks nach der Rückkehr ins „normale Leben“ rege Betriebsamkeit: Laut einer Pressemitteilung ist der Umsatz der Merlin-Gruppe im vergangenen Jahr auf knapp zwei Milliarden britische Pfund (2,3 Mrd. Euro) gestiegen. Der Gewinn vor Steuern lag umgerechnet bei 157 Millionen Euro. Im ersten Quartal 2023 ging es bei Besucherzahl und Umsatz um gut 30 Prozent nach oben.

Merlin Entertainments: Eigentümerbeteiligung Blackstone: US-amerikanischer Finanzinvestor CPPIB: Kanadische Pensionsfonds Kristiansen: Eigentümer-Familie des dänischen Spielwarenkonzerns Lego

Kinderkarrussell im Freizeitpark (Symbolbild). © Pacific Press Agency/Imago

Peppa Wutz und Co.: Konsortium mit zahlreichen Attraktionen

Laut Handelsblatt plant die Eigentümer-Gesellschaft außer dem Peppa-Wutz-Spektakel in Günzburg weitere Neuinvestitionen: Neben der Erweiterung in Nordbayern wird auch in der texanischen Stadt Dallas ein „Peppa Pig Theme Park“ entstehen, darüber werden in China drei neue „Legoland“-Parks hochgezogen. Auch für Deutschland hat Merlin Entertainments ambitionierte Pläne: In Konstanz wurde zuletzt ein Sea-Life-Aquarium erneuert, Hamburg bekommt im Jahr 2024 ein „Lego Discovery Center“.

Der britische Investorengruppe betreibt nicht nur die beiden Freizeitparks Legoland und Peppa Wutz („Peppa Pig Theme Park“): Mit Sea Life und Madame Tussauds befinden sich weitere Attraktionen unter dem Dach, auch das Gardaland nahe dem Gardasee wird von dem Unternehmen betrieben. Mit dabei ist in Italien ebenfalls bereits ein „Peppa Pig Land“. Insgesamt betreibe Merlin Entertainments etwa 140 Attraktionen, verteilt in zwei Dutzend Ländern. (PF)