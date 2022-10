Merz verteidigt Regierungszeit von Angela Merkel gegen Kritik

Friedrich Merz © IMAGO/Chris Emil Janssen

Hinsichtlich der Einwanderungspolitik hat CDU-Chef Friedrich Merz die Regierungsjahre von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verteidigt.

Augsburg in Deutschland - Er lehne es ab, sich ständig gegen Vorwürfe für „diese schrecklichen 16 Jahre“ verteidigen zu müssen, sagte Merz am Samstag auf dem CSU-Parteitag in Augsburg.

Tatsächlich sei Deutschland durch viele gute Entscheidungen unter Merkel zu dem Land geworden, in das proportional zur Bevölkerung betrachtet nach den USA die meisten qualifizierten Einwanderer kommen. „Nicht die letzten 16 Jahre waren das Problem, die letzten 16 Wochen sind das Problem bei dieser Regierung, die wir da im Amt haben“, sagte Merz.

Der CDU-Chef forderte die Ampel-Koalition auf, sich auf erhebliche Probleme angesichts der steigenden Zahl an Flüchtlingen vorzubereiten. Die Bundesregierung müsse dafür sorgen, dass es nicht zu sogenannten Pulleffekten - also einer erhöhten Anziehung - von Flüchtlingen komme. Merz sagte, die Union werde keiner Politik die Hand reichen, durch die illegale Migration nach Deutschland legalisiert werde. ran/cha