Messe Frankfurt: Ab 2023 werden alle Konsumgütermessen zusammengelegt

Ab kommendem Jahr werden alle Konsumgütermessen zusammengelegt. © Roland Holschneider / dpa

Die Frankfurter Messegesellschaft fasst ihre Konsumgütermessen aus dem Frühjahr auf einem gemeinsamen Termin zusammen.

Frankfurt/Main - Ab dem kommenden Jahr sollen die Veranstaltungen Ambiente, Christmasworld und Creativeworld erstmalig zeitgleich auf dem Heimatgelände stattfinden, wie das Unternehmen am Donnerstag ankündigte. Genannt wurde der Zeitraum vom 3./4. bis 7. Februar.

In diesem und im vorherigen Jahr sind die als «Weltleitmessen» bezeichneten Veranstaltungen wegen der Corona-Krise ausgefallen. Die bislang separate «Paperworld» soll im neuen Konzept der Ambiente integriert werden. Für den Sommer plant die Messegesellschaft zudem eine regionale Lifestyle- und Inspirationsplattform.

Die über lange Zeit profitable und umsatzstärkste deutsche Messegesellschaft hat 2021 erneut unter zahlreichen Absagen und Reisebeschränkungen in Folge der Corona-Pandemie gelitten. Der Umsatz schrumpfte nach Unternehmensangaben auf etwa 140 Millionen Euro, was knapp einem Fünftel der Erlöse aus dem Vorkrisenjahr 2019 entspricht. Zum zweiten Mal in Folge musste die von der Stadt Frankfurt und dem Land Hessen getragene Gesellschaft einen dreistelligen Millionenverlust wegstecken. (dpa)