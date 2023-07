Microsoft und Google legen weit bessere Quartalszahlen vor als erwartet

Microsoft-Logo © Silas Stein/Imago

Microsoft und Google überraschen mit deutlich besseren Quartalszahlen als erwartet.

Redmond/Mountain View in den USA - Microsoft vermeldete am Dienstag einen neuen Umsatz- und Gewinnrekord, Google-Mutter Alphabet übertraf die Markterwartungen ebenfalls deutlich. Zuletzt hatten Tech- und Internetkonzerne eher mit Entlassungswellen und Einsparplänen für Schlagzeilen gesorgt und an der Börse verloren.

Der Nettogewinn von Microsoft stieg im zweiten Quartal um 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal auf 20,1 Milliarden US-Dollar (18,2 Milliarden Euro). Der Quartalsumsatz legte ebenfalls zu und erreichte 56,2 Milliarden US-Dollar, wobei sich das Umsatzwachstum im Vergleich zum ersten Quartal abschwächte. Erneut war das Cloud-Geschäft von Microsoft der entscheidende Faktor für das Wachstum. Dieses hängt seinerseits zunehmend vom Einsatz von KI ab.

Google profitierte von einer Wiederbelebung seiner Werbeumsätze sowie einem Wachstum seiner Cloud-Sparte. Der Internetkonzern verbuchte einen Quartalsgewinn von 18,7 Milliarden US-Dollar bei einem Umsatz von 74,6 Milliarden US-Dollar.



Die Aktien des unter anderem für sein Computerbetriebssystem Windows bekannten Microsoft-Konzern, die zuletzt bereits deutlich gestiegen waren, verloren nach Bekanntgabe der Quartalszahlen im späten Handel. Das Unternehmen bleibt mit einer Marktkapitalisierung von 2,6 Billionen US-Dollar jedoch die derzeit zweitwertvollste Firma der Welt hinter Apple. Die Aktien von Google schossen angesichts der Quartalsergebnisse zeitweise um mehr als sechs Prozent nach oben. bro/pe