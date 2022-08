Miersch gegen Akw-Laufzeitverlängerung bis 2024 ab

Teilen

Matthias Miersch © IMAGO / Political-Moments

Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Matthias Miersch hat sich gegen eine Laufzeitverlängerung der letzten Atomkraftwerke über einen Streckbetrieb hinaus ausgesprochen.

Berlin in Deutschland - Der aktuelle Stresstest zur Energiesicherheit solle lediglich untersuchen, ob ein kurzzeitiger Streckbetrieb von verbliebenen Meilern eine Lösung sei, sagte Miersch in der Sendung "Frühstart" von RTL und ntv am Donnerstag. Debatten um eine weitergehende Laufzeitverlängerung bis 2024 nannte er "Showdiskussionen".

Wer das fordere, wolle die Energiewende eigentlich nicht, sagte Miersch. "Sie wollen die Erneuerbaren ausbremsen und sie wollen zurück zu einer antiquierten Energiepolitik."



Der erste Stresstest habe zudem ergeben, dass durch die Atomkraft kein Gas im nennenswerten Umfang ersetzt werden könne, sagte Miersch. Um mögliche Spitzenlasten auszugleichen, habe die Bundesregierung Kohlekraftwerke in die Reserve geholt.



Die Bundesregierung erwägt laut Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) allerdings inzwischen eine etwas längere Atomkraft-Nutzung. Die Kraftwerke seien zwar "ausschließlich relevant für die Stromproduktion und nur für einen kleinen Teil davon", sagte Scholz am Mittwoch. "Aber trotzdem kann das Sinn machen." Er verwies dabei darauf, dass insbesondere in Bayern der Ausbau erneuerbarer Energien und insbesondere der Windkraft nur "langsam" vorangekommen sei.



Die Union fordert einen Weiterbetrieb der drei verbliebenen deutschen Atomkraftwerke über das Jahresende hinaus. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) besucht am Donnerstag zusammen mit CDU-Chef Friedrich Merz das Atomkraftwerk Isar 2 in Essenbach bei Landshut. mt/bk

DIHK fordert Auktionsverfahren zum Gassparen in der Industrie



Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat die Bundesregierung aufgefordert, "rasch" ein Auktionsverfahren zum Gassparen in der Industrie zu starten. Das dadurch nicht verbrauchte Gas könne dann in die Gasspeicher eingelagert werden, sagte DIHK-Geschäftsführungsmitglied Ilja Nothnagel der "Rheinischen Post" vom Donnerstag. Zudem müsse die Regierung mit Blick auf Herbst und Winter alles daran setzen, "dass keinem Unternehmen der Gashahn zugedreht werden muss".



Auch der Brennstoffwechsel von Gas insbesondere auf Heizöl in den Betrieben müsse erleichtert werden, forderte der DIHK. Dadurch könne ebenfalls viel Gas eingespart werden. Unternehmen, die umsteigen wollen, seien jedoch mit rechtlichen Hürden und "langen Genehmigungsverfahren konfrontiert".



Gassparen ist angesichts der hohen Energiepreise und des Ziels, von russischen Lieferungen unabhängig zu werden, laut Regierung derzeit das Gebot der Stunde. Zum Einsparen sind neben dem Bund selbst auch Industrie und Haushalte aufgefordert.



Greenpeace und die Deutsche Umwelthilfe (DUH) forderten gesetzliche Vorgaben zum Energiesparen nach dem Vorbild Spaniens auch für Deutschland. Nötig sei eine verpflichtende Umsetzung des Einsparens im öffentlichen und industriellen Bereich, erklärten die Umweltorganisationen. hcy/ilo