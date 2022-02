Kaufkraft und Miete in München und Umland: Studien zeigen jetzt, wieviel wirklich vom Gehalt bleibt

Teilen

Die Mieten in München und im Umland haben teils Rekordhöhen erreicht. Aber ist auch das Einkommen der Münchner entsprechend hoch? © Fotostand/K. Schmitt/Imago Images

Das Wohnen im Münchner Umkreis wird immer teurer. Aber verdient man in den teuren bayrischen Wohngegenden auch entsprechend mehr? Ein Überblick.

München - Wie viel verdienen Sie? Und was können Sie sich von Ihrem Gehalt leisten? Welchen Anteil frisst die Miete? Zwei aktuelle Studien versuchen, Antworten auf diese Fragen zu geben. Immowelt.de hat mithilfe der GfK die Kaufkraft unter die Lupe genommen, das Jobsuche-Portal StepStone und gehalt.de die Löhne. Hier die Fakten.

Kaufkraft in München

In den meisten deutschen Großstädten sind die Mieten dem verfügbaren Einkommen der Bevölkerung enteilt. Das gilt besonders in München. Jeder Münchner verfügt statistisch gesehen zwar über eine jährliche Kaufkraft von 32 364 Euro und damit über 30 Prozent mehr als der deutsche Durchschnitt (24 807 Euro), muss aber dafür auch mit hohen Mieten rechnen. Der Quadratmeterpreis für Wohnungen beträgt bei Neuvermietung im Median 18 Euro und liegt damit 128 Prozent über dem Bundesmittel (7,90 Euro).

Kaufkraft im Umland: Beim Blick auf die wohlhabendsten Landkreise im Land zeigt sich, dass die Strahlkraft Münchens bis ins Umland reicht (siehe Tabelle). Die Bewohner des reichsten Landkreises Starnberg besitzen pro Kopf 40 Prozent mehr Kaufkraft als der Durchschnitt, müssen dafür aber eine um 82 Prozent höhere Miete bezahlen (14,40 Euro). Im Kreis München liegen die Mieten sogar 94 Prozent über dem Mittel. Die Kaufkraft übertrifft den Schnitt allerdings nur um 35 Prozent.

Das sind die bestbezahlten Berufe

Ärzte verdienen am meisten. Die Spitzenverdiener bekommen mit 78.300 Euro etwa 78 Prozent mehr als der Durchschnitt. Es folgen: Ingenieure (59.300 Euro) und IT-Berufe (57.000 Euro). Die Branchen Technik und Finanzen liegen weit vorn. Besonders viel verdienen Beschäftigte in der Halbleiterindustrie (63.000 Euro) und der Biotechnologie (61.500 Euro). Fast am Ende der Skala: Beschäftigte im Bereich Gesundheit, Pflege, Soziale Dienste (37.778 Euro). Auch die Schlüsselindustrien zahlen gut: Bei Banken (58.300 Euro) und in der Automobilindustrie (55.900 Euro) liegen die Mediangehälter rund 30 Prozent über dem Durchschnitt.

Außerdem gilt: je größer das Unternehmen, desto höher das Gehalt. Während kleine Arbeitgeber mit bis zu 50 Beschäftigten ein Bruttomediangehalt von 37.400 Euro zahlen, verdienen Mitarbeiter bei Unternehmen mit mehr als 5000 Beschäftigten mit 59.300 Euro fast 60 Prozent mehr. Die Höhe des Gehalts hängt auch vom Standort ab. In Hessen liegt das Durchschnittsmediangehalt mit 47.840 Euro am höchsten. Es folgen Baden-Württemberg (47.800 Euro), und Bayern (46.800 Euro). Schlusslicht ist Mecklenburg-Vorpommern (33.600 Euro). Akademiker verdienen 59.700 Euro und damit 48 Prozent mehr als ihre Kollegen ohne Studienabschluss (40.600 Euro).

Prognose: Experte rechnet mit steigenden Gehältern

Von 2010 bis 2019 sind die Gehälter durchschnittlich um 2,4 Prozent gestiegen. StepStone-Gehaltsexperte Korbinian Nagel: „Wir gehen davon aus, dass sie heuer um 3 bis 4,7 Prozent steigen werden.“