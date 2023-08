Milliarden-Streit um Renditen: Erfolg für Strom- und Gasnetzbetreiber

Von: Lisa Mayerhofer

Rund 900 Netzbetreiber haben vor Gericht einen Erfolg gegen die Bundesnetzagentur erzielt. (Symbolbild) © Jochen Tack/Imago

Rund 900 Netzbetreiber haben vor Gericht einen Erfolg gegen die Bundesnetzagentur erzielt. Dabei geht es um die Eigenkapitalzinssätze. Diese haben auch Auswirkungen auf die Gas- und Strompreise.

Düsseldorf – Im milliardenschweren Dauerstreit mit der Bundesnetzagentur haben die Strom- und Gasnetzbetreiber in Deutschland vor Gericht einen Erfolg erzielen können. Der 3. Kartellsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf hob am Mittwoch in 14 repräsentativen Musterverfahren die von der Bundesnetzagentur im Oktober 2021 festgelegten Eigenkapitalzinssätze für Strom- und Gasnetzbetreiber auf, wie das Gericht mitteilte. Die Eigenkapitalzinssätze zahlen auch die Strom- und Gaskunden über die Netzentgelte mit. Sie sollten für die Regulierungsperiode 2024 bis 2028 gelten.

Renditen bei Gas- und Stromnetzbetreibern: Urteil noch nicht rechtskräftig

Viele Betreiber streben eine höhere Verzinsung ihres Eigenkapitals an als von der Bundesnetzagentur festgelegt. Rund 900 Netzbetreiber haben deshalb eine Beschwerde beim OLG eingelegt. Der Senat habe über die Musterverfahren von acht Strom- und sechs Gasnetzbetreibern am 13. Juni 2023 mündlich verhandelt und den Beschwerden am Mittwoch stattgegeben.

Die Beschlüsse sind nicht rechtskräftig. Der Senat habe die Rechtsbeschwerden an den Bundesgerichtshof zugelassen, teilte das OLG mit. „Wir bewerten das Urteil derzeit. Über weitere Schritte werden wir anschließend entscheiden“, erklärte die Bundesnetzagentur auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters.

Stromlobbyverband begrüßt Urteil gegen Bundesnetzagentur

Der Stromlobbyverband BDEW verwies darauf, die Regelung bereits 2021 stark kritisiert zu haben. Die Urteilsbegründung liege aber noch nicht vor. „Das OLG scheint zu der Einschätzung gelangt zu sein, dass die Festlegung fachliche Mängel aufweist“, sagte die Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung, Kerstin Andreae.

Das Gericht nahm in seiner Begründung insbesondere die Berechnung einer sogenannten Marktrisikoprämie ins Visier. Hier hätte sich die Behörde bei der Berechnung breiter absichern müssen. „Die Vorgehensweise der Bundesnetzagentur, die Marktrisikoprämie anhand einer einzigen Methode zu ermitteln, sei unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände des Einzelfalls nicht geeignet, sicherzustellen, dass die hieraus folgende Eigenkapitalverzinsung angemessen, wettbewerbsfähig und risikoangepasst ist.“

Höhe des Eigenkapitalzinses hat Einfluss auf die Verbraucherpreise

Die Netzbetreiber, darunter die Energieriesen E.ON und EnBW, befinden sich seit Jahren quasi in einem Dauerstreit mit der Bundesnetzagentur. Die Netzbetreiber verweisen auf die milliardenschweren Investitionen, die im Zuge der Energiewende notwendig seien. Die Vergütung dafür sei aber unzureichend.

Der Regulierer sieht sich hingegen unter anderem in der Pflicht, die Strom- und Gaskunden vor ungerechtfertigt hohen Preisen zu bewahren. Die Höhe des Eigenkapitalzinses hat auch Einfluss auf die Preise, die von den Strom- und Gasverbrauchern zu zahlen sind. Je höher der Eigenkapitalzins, desto höher auch die Netzentgelte, die die Verbraucher zahlen müssen. Wie sich das Urteil nun auf sie auswirkt, ist aber noch nicht abzusehen, weil die Bundesnetzagentur noch vor den Bundesgerichtshof ziehen kann. Sonst würden wohl die Preise stärker steigen als bisher angenommen.

Für die vierte Regulierungsperiode hat die Bundesnetzagentur den Zinssatz auf 5,07 Prozent für Neuanlagen und auf 3,51 Prozent für Altanlagen festgesetzt. Ein Prozentpunkt bedeutet dem Gericht zufolge bei der Eigenkapitalverzinsung für die Regulierungsperiode ein Volumen von rund einer Milliarde Euro.

Mit Material von Reuters und der dpa