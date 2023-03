Millionen für die Wittelsbacher – der Adel kassiert noch immer ab

Schloss Nymphenburg: Besitz der Adelsfamilie Wittelsbach © Lukas Barth/dpa

Bayerns ehemaliges Königshaus Wittelsbacher profitieren heute noch von ihrer Abdankung 1918. Jährlich kassiert die Familie Millionen Euro.

München – Über ein Jahrhundert nach der Abdankung 1918 darf Bayerns ehemaliges Königshaus bis in alle Ewigkeit mit einer alljährlich zweistelligen Millionenabfindung rechnen. An diesem Donnerstag wird der im Jahr 1923 zur Entschädigung der Wittelsbacher errichtete Ausgleichsfonds 100 Jahre alt. Dieser garantiert der Familie per Gesetz Zahlungen bis zum Tage ihres Aussterbens, für das Geschäftsjahr 2021 waren es 15 Millionen Euro.

Das Münchner Finanzministerium sieht keine Handhabe, an der Regelung etwas zu ändern. „Die Staatsregierung ist an das Übereinkommen zwischen dem Bayerischen Staate und dem vormaligen Bayerischen Königshause über die vermögensrechtliche Auseinandersetzung vom 24. Januar 1923 gebunden“, teilt das Haus von Finanzminister Albert Füracker (CSU) auf Anfrage mit. Dieses Übereinkommen war Grundlage des Ausgleichsfonds und gilt bis heute.

Fonds zur Königsfinanzierung wurde mit 86 Millionen Reichsmark eröffnet

In Zeiten bitterster Not ließ die damalige Staatsregierung den Wittelsbachern 86 Millionen Reichsmark zukommen: 40 Millionen Startkapital für den Fonds, eine Direktzahlung von 20 Millionen für königliche Möbel, 18 Millionen für Arbeiten der Nymphenburger Porzellanmanufaktur und weitere acht Millionen Euro für Umzugs- und Baukosten sowie Schuldentilgung.

Den Gesamtwert des auf den Fonds übertragenen Besitzes schätzte der SPD-Abgeordnete Friedrich Ackermann (1876-1949) auf 150 Millionen Goldmark. Dazu gehörten neben mehreren Schlössern die berühmten Kunstsammlungen, die den Grundstock der Münchner Pinakotheken bilden.

Erste Zweifel an der unendlichen Finanzierung der Wittelsbacher

Anfang 1923 waren Banknoten weitgehend entwertet, die 150 Millionen Goldmark entsprachen nach Ackermanns Schätzung 750 Milliarden Papiermark. Am gleichen Tage – dem 8. März 1923 – beschloss der Landtag die Einrichtung von Volksküchen für die in der Hyperinflation verarmten Bürger.

Zweifel an der ewigen Alimentierung der Wittelsbacher gab es sogar im Finanz- und Justizministerium, nachzulesen in den historischen Landtagsprotokollen. Laut bayerischer Verfassung von 1818 war der „ganze Umfang des Königreichs Baiern eine einzige untheilbare, unveräußerliche Gesammt-Masse aus sämmtlichen Bestandtheilen an Landen, Leuten, Herrschaften, Gütern, Regalien und Renten mit allem Zugehör“. Der Besitz der Wittelsbacher war nicht Privat-, sondern Staatseigentum.

Ausgleichsfonds macht Wittelsbacher reicher

„Das gesamte frühere Hausvermögen des Hauses Wittelsbach war in der Bayerischen Verfassung von 1818 zu Staatsgut erklärt worden“, erläutert heute das Münchner Finanzministerium. Vor hundert Jahren seufzte der SPD-Abgeordnete Ackermann: „Was dem Staate überwiesen wird, ist bereits Staatseigentum, und was der Familie Wittelsbach überwiesen wird, ist aus dem Staatseigentum genommen.“

Der Ausgleichsfonds mache die Wittelsbacher nach der Abdankung reicher, als die Familie es bis 1918 in Amt und Würden je gewesen war, gifteten die damaligen Kritiker.

Denn die königliche Hofhaltung war bis zur Revolution naturgemäß mit Steuermitteln finanziert worden. 1834 wurde gesetzlich festgelegt, dass der König, seine Familie und der Hof eine Summe von 2.350.580 Gulden erhalten sollten. Diese „Zivilliste“ wurde von den Gegnern als „Zuviel-Liste“ verspottet, gelten sollte sie auch für jeden folgenden König.

In anderen Ländern wurden Königshäuser enteignet

Bau- und Kunstwerke, die aus dem königlich bayerischen Etat finanziert worden waren, beanspruchten die Wittelsbacher nach der Abdankung 1918 offenbar als Privateigentum, obwohl Quelle der staatlichen Zahlungen Steuergelder gewesen waren.

Andere Länder behandelten ihre 1918 abgedankten Ex-Monarchen weniger liebevoll. In Österreich wurden die Habsburger des Landes verwiesen und weitgehend enteignet. In Deutschland wurden das ehemalige Kaiserhaus der Hohenzollern und die meisten Landesfürsten mehr oder minder großzügig abgefunden – mit Schlössern, Grundbesitz, Einmalzahlungen oder auch Leibrenten. Die verbliebenen ostdeutschen Besitzungen der Hohenzollern wurden erst nach 1945 enteignet, weswegen die ehemalige Kaiserfamilie in einer vielfach kritisierten Zivilklage nachträgliche Entschädigung vom Land Brandenburg fordert. Das Urteil steht aus.

Bayern beschritt mit den quasi für die Ewigkeit garantierten Zahlungen des Ausgleichsfonds einen Sonderweg. Jahr für Jahr überweist der Fonds eine zweistellige Millionensumme an die „Berechtigten“ – an deren Spitze Franz von Bayern, seit 1996 „Chef des Hauses“. Das Königreich Bayern bestand von 1806 bis 1918 über einen Zeitraum von 112 Jahren. Im Jahr 2036 werden die Wittelsbacher länger Abfindungszahlungen erhalten haben, als sie einst auf dem Königsthron saßen.

Grüne fordern Ende der Wittelsbach-Finanzierung

Grünen-Landtagsfraktionschef Ludwig Hartmann fordert ein Ende des immerwährenden Millionensegens: Der Ausgleichsfonds sei ein nicht mehr zeitgemäßes Privileg. „Diese Lösung wurde damals nur gewählt, weil man Angst hatte, die gerade gewonnene, junge Demokratie gleich wieder zu verlieren“, sagt Hartmann. „Heute haben wir eine starke Demokratie, die Verhandlungen auf Augenhöhe mit ehemaligen Königshäusern nicht scheuen muss.“

Nach hundert Jahren könnte man „eine Ausstiegslösung finden“. Eine Möglichkeit wäre die Einsetzung einer Expertenkommission. „Diese könnte Vorschläge zum weiteren Vorgehen machen“, sagt Hartmann. „Aber ein klarer Schritt muss stattfinden.“

Vertrag mit Königshaus enthält Knebelparagrafen

Rechtlich sind der Staatsregierung seit hundert Jahren die Hände gebunden. Der Vertrag von 1923 enthält einen Knebelparagrafen: Wird der Fonds ohne Zustimmung der Wittelsbacher aufgelöst, fällt das gesamte Eigentum an die Familie. Die Bilanzsumme belief sich Ende September 2021 auf über eine halbe Milliarde Euro.

Möglich wäre ein freiwilliger Verzicht. Das Büro des Oberhaupts Franz von Bayern erklärte sich für unzuständig und verwies an die Verwaltung des Ausgleichsfonds.

Nach der Revolution 1918 sei eine vermögensrechtliche Auseinandersetzung erforderlich gewesen, weil es im Laufe der Zeit zu einer Vermischung von Privatvermögen der königlichen Familie und Staatsvermögen gekommen sei, antwortet Michael Kuemmerle, der Vorsitzende der Geschäftsführung. „An dieser Grundlage hat sich bis heute nichts geändert, sodass keine Veranlassung für eine Auflösung des Fonds besteht.“ (dpa/rowa)