Höherer Mindestlohn: Brot, Bier, Bananen - Was jetzt alles teurer wird

Von: Lisa Mayerhofer

Ein höherer Mindestlohn soll Millionen Deutschen dabei helfen, besser über die Runden zu kommen. Auf Verbraucher können aber nun in vielen Bereichen höhere Preise zukommen.

Berlin - Ab dem 1. Oktober soll in Deutschland ein Mindestlohn von 12 Euro gelten*. Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch den Gesetzentwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) für die Erhöhung der Lohnuntergrenze. Damit gab die Ministerrunde grünes Licht für die Umsetzung eines zentralen Versprechens von Kanzler Olaf Scholz (SPD) im Wahlkampf.

Mindestlohn soll mehr Leistungsgerechtigkeit schaffen

Für Arbeitsminister ist das ein wichtiger Schritt hin zu mehr Armutsfestigkeit. „Es geht natürlich darum, dass Menschen mehr Geld im Portemonnaie haben, um besser über die Runden zu kommen“, sagte Heil am Mittwoch bei einem Besuch einer Bäckerei in Wolmirstedt bei Magdeburg. Aber es gehe um mehr - um Leistungsgerechtigkeit und Respekt vor „Arbeiten, die unser Land am Laufen halten“. Die Menschen, die in den betroffenen Bereich arbeiteten, die auch in der Corona-Pandemie „abgefeiert“ wurden, hätten mehr verdient als warme Worte.

Auch volkswirtschaftlich werde die Erhöhung nicht schaden, so Heil. „Es wird die Kaufkraft in Deutschland stärken.“ Derzeit beträgt der Mindestlohn 9,82 Euro. Er gilt für nahezu alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Bis zu 6,2 Millionen Beschäftigte sollen von der Erhöhung profitieren.

Zum 1. Juli 2022 ist bereits eine Anpassung auf 10,45 Euro geplant. Drei Monate später dann soll das Niveau der Lohnuntergrenze einmalig außerhalb der üblichen Erhöhungsschritte auf 12 Euro angehoben werden. Auch die Grenze für Minijobs wird von 450 auf 520 Euro erhöht - vom 1. Oktober an bleiben Monatsverdienste bis zu der Grenze für Beschäftigte steuer- und sozialabgabenfrei.

Höhere Preise für Obst und Gemüse

Arbeitgeber zeigten sich indes über die Erhöhung des Mindestlohns nicht begeistert - und warnen nun vor steigenden Preisen für die Verbraucher. Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, sprach von höheren Preisen etwa bei Obst und Gemüse. Rukwied sagte in Stuttgart, die Anhebung des Mindestlohns verschärfe den Wettbewerbsdruck bei den Betrieben, die Obst, Gemüse und Wein anbauten und gefährde sie. „Außerdem verdrängt dieser vor allem den Obst- und Gemüseanbau in europäischen Regionen mit niedrigeren Löhnen und Sozialstandards.“

Mindestlohn: Restaurant- und Hotelbesuch könnte teurer werden

Auch in Hotellerie und Gastronomie* denkt man über Preiserhöhungen nach. Neben dem höheren Mindestlohn verweist die Branche dabei auch auf Kostenanstiege durch Corona oder höhere Preise für Lebensmittel oder Energie. „Angesichts der massiven Kostensteigerungen in allen wesentlichen Bereichen werden Preisanpassungen im Gastgewerbe dieses Jahr unumgänglich sein“, sagte Thomas Geppert, Landesgeschäftsführer des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA Bayern, unlängst.

Er erklärt: „Was viele nicht wissen: Gastgewerbliche Betriebe sind besonders energie- und personalintensiv. Um auf denselben Umsatz wie der Einzelhandel zu kommen, benötigen wir sechsmal so viele Mitarbeiter. Nun stehen nicht nur die Erhöhung des Mindestlohns sowie ein neuer Tarifabschluss vor der Tür, sondern auch ein kräftiger Anstieg der Energiekosten.“

Mindestlohn: Bäckereien unter Druck

Ähnlich ergeht es den Bäckern. Brot und andere Bäckereiprodukte werden wegen der steigenden Energie- und Rohstoffkosten wohl ebenso teurer. „Rein rechnerisch kommt es zu Mehrbelastungen der Betriebe von durchschnittlich 20 bis 25 Prozent“, sagte der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Bäckerhandwerks, Michael Wippler, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. „Viele Betriebe werden wohl angesichts der Kostenexplosion in gleich mehreren Bereichen ihre Kalkulation anpassen müssen.“

Der Mindestlohn von zwölf Euro werde für die Branche ab Oktober zu einer großen Herausforderung. „Er führt mittelbar zu insgesamt steigenden Personalkosten“, so Wippler. „Das gesamte Lohngefüge gerät ins Wanken.“ Manche Tariflöhne im Bäckerhandwerk lägen in den unteren Lohngruppen nur wenig höher als der Mindestlohn. Diese müssten wohl angepasst werden, um den Abstand zu ungelernten Kräften zu wahren. „Eine solide Ausbildung muss sich schließlich lohnen“, so Wippler.

Friseure: Preissteigerungen „unausweichlich“

Auch der Friseurbesuch könnte teurer werden: So sagte Friseurhandwerks-Präsidentin Manuela Härtelt-Dören in der Bild, dass die steigenden Löhne für Friseurbetriebe „sehr problematisch“ seien. Preissteigerungen seien in vielen Fällen unausweichlich. Die Anhebung des Mindestlohns habe noch einen weiteren Effekt: „Dass es für die Betriebe existenzbedrohend wird, glaube ich weniger - doch wird die Anhebung des Mindestlohns zu einer Verkleinerung der Betriebe führen“, hatte sie bereits im Dezember gegenüber der Stuttgarter Zeitung gewarnt. Ihre größte Sorge sei, dass die Ausbildungsbereitschaft zurückgehe*.

