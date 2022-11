Minijob: So wirkt er sich auf die Rente aus

Wartezeiten, Ansprüche

Von Lisa Mayerhofer schließen

Minijobber können Rentenbeiträge zahlen, wenn sie wollen. Das verschafft ihnen einige Vorteile. Eine Übersicht über die Möglichkeiten, die Minijobber haben.

Frankfurt/Main – Laut der Deutschen Rentenversicherung arbeiten rund 6,7 Millionen Menschen in Deutschland als geringfügig Beschäftigte in einem Minijob (Stand Oktober 2022). Nicht wenige von ihnen sind Rentner, die trotz eines kräftigen Anstiegs bei der Rente 2023 ihre Kasse aufbessern. Auch für sie hat die Bundesregierung am ersten Oktober die Entgeltgrenze von 450 auf 520 Euro monatlich erhöht. Für Minijobber müssen Arbeitgeber zwar keine Beiträge zur Arbeitslosen- und Pflegeversicherung entrichten – allerdings sind sie verpflichtet, Beiträge zur Rentenversicherung zu zahlen.

Minijob: Eigenbeitrag für Rente bei 18,72 Euro im Monat

Auch die Minijobber können einen Eigenbeitrag für die Rente zahlen, wenn sie dem Vorgang nicht widersprechen. Sie entrichten zum pauschalen Rentenversicherungsbeitrag des Arbeitgebers von 15 Prozent in der Regel einen Eigenbeitrag von 3,6 Prozent, berichtet ihre-vorsorge.de, eine Initiative der Deutschen Rentenversicherung. Bei einem monatlichen Verdienst von 520 Euro liegt der Eigenbeitrag damit bei 18,72 Euro im Monat. Ausnahme: Für Minijobber in Privathaushalten gelten andere Beträge.

Daraus ergibt sich, dass Minijobber nach einem Jahr Arbeit ihre spätere Rente um etwa fünf Euro erhöhen. Auf den ersten Blick lohnt es sich deshalb erst einmal kaum, diese Beträge zu entrichten. Die Einzahlung bringt jedoch einige andere Vorteile: So erhält man ein Anrecht auf alle Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung, wie beispielsweise auf Reha-Leistungen.

Minijob: Wartezeiten für Rente angerechnet

Die Beschäftigung im Minijob wird darüber hinaus als Wartezeit für die Altersrente wie auch Erwerbsminderungsrente angerechnet. Wer sich von der Rentenversicherungspflicht befreien lässt, sammelt zwar laut ihre-vorsorge.de auch noch Wartezeiten, aber nicht mehr in vollem Umfang.

Es lohnt sich also für Minijobber, die Vor- und Nachteile abzuwägen, bevor sie sich dazu entscheiden, ob sie den Eigenbetrag für die Rente zahlen oder nicht – je nachdem, wie viel soziale Absicherung sie noch benötigen. Vorsicht: Nachdem man die Entscheidung getroffen hat, kann man diese bis zum Ende des Beschäftigungsverhältnisses nicht mehr rückgängig machen, warnt ihre-vorsorge.de.