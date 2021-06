Einreiseerleichterungen: Europas beliebteste Urlaubsländer machen sich locker

Mit diesen Tipps gelingt der Urlaub reibungslos

Pünktlich zum Sommerurlaub lockern viele Länder ihre Einreisebestimmungen. Trotzdem gibt es noch einige Hürden. Hier ein Überblick über die wichtigsten Regeln.

Schöne Ferien wie hier am Strand Praia do Camilo in Portugal sind heuer wieder möglich. Es gelten je nach Urlaubsland aber unterschiedliche Bestimmungen, die Reisende kennen müssen.

Mit den sinkenden Corona-Fallzahlen steht dem Sommerurlaub fast nichts mehr im Weg. Doch jedes Land hat eigene Einreisebestimmungen, die unbedingt beachtet werden müssen. Da sich die Lage mit steigenden Fallzahlen jederzeit ändern kann, sollte man kurz vor Reisebeginn einen Blick auf die Website des Auswärtigen Amtes werfen. Hier finden sich neben aktuellen Bestimmungen auch alle notwendigen Formulare.

Österreich

Bis vor Kurzem musste man sich drei Tage vor der Reise in die Alpenrepublik elektronisch registrieren. Inzwischen sind Personen davon ausgenommen, die sich in den zehn Tagen davor in Ländern mit niedrigem Infektionsgeschehen aufgehalten haben, darunter Deutschland. Dafür müssen alle Reisenden ein negatives PCR- oder Antigen-Test-Ergebnis in englischer oder deutscher Sprache vorlegen. Der Test darf nicht älter als 72 bzw. 48 Stunden sein. Kann dieses nicht vorgelegt werden, muss ein Test spätestens 24 Stunden nach Einreise auf eigene Kosten durchgeführt werden. Statt eines Tests gilt auch ein Impfnachweis, wobei die Erstimpfung 22 Tage vor der Einreise erfolgt sein muss. Die Erstimpfung darf nicht länger als drei, die Zweitimpfung nicht länger als neun Monate zurückliegen. Eine reine Durchreise ohne Stopp ist ohne Einschränkungen möglich. Allerdings ist der Transit nach Tschechien und in die Slowakei nur an bestimmten Grenzübergängen möglich.

Griechenland

Seit Donnerstag dürfen Reisende ab 12 Jahren neben einem PCR- auch einen Schnelltest vorlegen, dessen Probennahme nicht weniger als 72 bzw. 48 Stunden zurückliegen darf. Personen, die 14 Tage vor der Reise vollständig geimpft wurden, sind nach Vorlage des Impfausweises von der Testpflicht befreit. Wer in den neun Monaten vor der Reise genesen ist, kann ein entsprechendes Dokument einer Behörde oder eines lizenzierten Labors einreichen.



Mindestens 24 Stunden vor der Abreise müssen alle Reisenden online das „Passenger Locator Form“ ausfüllen. Nach der Registrierung bekommt man spätestens am Tag der Einreise eine E-Mail mit einem QR-Code. Kann man diesem beim Check-in nicht vorweisen, wird einem der Zutritt zum Flugzeug verweigert. Kann man den Code bei der Einreise per Auto oder per Schiff nicht nachweisen, drohen Geldbußen bis zu 500 Euro. Für Probleme bei der Registrierung sind ausschließlich die griechischen Behörden zuständig. Diese sind montags bis freitags zwischen 9 und 21 Uhr unter 0030 215 560 5151 erreichbar. Wichtig: Auch bei Flügen und Fährfahrten innerhalb Griechenlands gelten dieselben Nachweispflichten wie bei der Einreise.



Italien

Seit Mitte Mai entfällt bei der Reise nach Italien die fünftägige Quarantäne. Man muss sich jedoch über ein Online-Formular anmelden und einen negativen PCR- oder Antigen-Test vorweisen, der jünger als 48 Stunden ist. Die Provinz Bozen Südtirol verlangt ein eigenes Formular. Die Durchreise ist für Urlauber aus dem Schengenraum für bis zu 36 Stunden ohne Test möglich. Die Einreise aus Drittstaaten wie Brasilien und Indien ist grundsätzlich schwierig und kann ganz verweigert werden.

Kroatien

Kroatien verlangt von EU-Bürgern aus Ländern, die derzeit auf der sogenannten grünen Liste des Europäischen Zentrums für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten sind, darunter Deutschland, seit Neuestem keinen Testnachweis. Man muss sich jedoch spätestens bei der Einreise registrieren, kann das aber im Vorfeld online erledigen, um an der Grenze Zeit zu sparen. Der Transit ist binnen 12 Stunden ohne Auflagen möglich. Wichtig ist jedoch, dass einige Länder, u. a. Österreich, Kroatien als Risikogebiet eingestuft haben. Die Rückreise darf also nur ohne Stopp erfolgen. In Slowenien sind kurze Zwischenstopps nicht ausdrücklich verboten, die Durchreise muss jedoch innerhalb von 12 Stunden erfolgen.

Spanien

Vor der Reise auf die Iberische Halbinsel müssen Urlauber ein Online-Formular ausfüllen, welches einen QR-Code erzeugt, der bei der Einreise vorgezeigt werden muss. Bei Flugreisen erfolgt die Kontrolle über die Fluggesellschaft. Alle Reisenden aus einem Risikogebiet müssen ein negatives Testergebnis vorweisen, wobei PCR-, LAMP-, TMA- oder in der EU zugelassene Antigen-Tests anerkannt werden. Der Nachweis über das Testergebnis muss folgende Angaben enthalten: Vor- und Nachname des Reisenden, Datum der Testabnahme, angewandtes Testverfahren, Sitzstaat des Labors und das Testergebnis selbst. Ebenfalls möglich ist der Nachweis über eine vollständige Impfung mit einem von der europäischen Arzneimittelbehörde zugelassenen Impfstoff. Diese muss 14 Tage zurückliegen. Der Impfnachweis muss folgende Angaben enthalten: Vor- und Nachname des Reisenden, Datum der Impfung, Impfstoff, Anzahl der Impfungen, Ausstellungsstaat und die zuständige Stelle. Genese können einen entsprechenden Nachweis vorbringen, der zwischen elf und 180 Tagen nach dem positiven Testergebnis anerkannt wird. Der Nachweis muss enthalten: Vor- und Nachname des Reisenden, Datum der Testabnahme des ersten positiven Nukleinsäureamplifikationstests, das angewandte Testverfahren und der Ausstellungsstaat.

Portugal

Reisende über 12 Jahren müssen sich online über die „Passenger Locator Card“ anmelden und beim Check-in einen negativen Nukleinsäureamplifikationstest oder – seit dieser Woche – ein Antigen-Schnelltest vorweisen. Diese müssen weniger als 72 bzw. 48 Stunden vor dem Abflug erstellt worden sein. Zusätzlich wird bei allen Flugreisenden die Körpertemperatur gemessen. Wer mehr als 38°C aufweist, muss mit Quarantäneauflagen rechnen. Reisende mit dem Ziel Madeira können statt einem Test- auch einen Impf- oder Genesungsnachweis einreichen. Das muss vor der Einreise über die App „Madeira Save to Discover“ geschehen. Wer auf die Azoren will, muss 72 Stunden vor Abflug einen Online-Fragebogen ausfüllen. Das ist allerdings auch bei der Einreise möglich. Außerdem muss ein maximal 72 Stunden vor dem Abflug vorgenommener PCR-Test nachgewiesen werden, Kinder unter 12 Jahren ausgenommen. Wer mehr als sieben Tage auf den Azoren verbringt, muss sich am sechsten und am 12. Tag erneut testen. Ansprechpartner hierfür sind die lokalen Gesundheitsbehörden.

Rückreise

Die genauen Bestimmungen für die Einreise nach Deutschland finden sich auf der Website des Auswärtigen Amtes. Grundsätzlich müssen sich Reisende, die sich zehn Tage vor der Einreise in einem Risikogebiet, einem Hochinzidenzgebiet oder einem Virusvariantengebiet aufgehalten haben, noch vor der Ankunft unter www.einreiseanmeldung.de registrieren. Der Nachweis über die Registrierung muss mitgeführt werden.



Wer aus einem Virusvariantengebiet einreist, muss ein negatives Testergebnis vorlegen können. Zusätzlich gilt nach der Rückkehr eine ausnahmslose Quarantänepflicht von 14 Tagen. Reisende aus Hochinzidenzgebieten können statt eines Tests auch einen Nachweis über eine vollständige Impfung oder eine Genesung vorweisen. Auch für Reisende aus Risiko- und Hochinzidenzgebieten gilt grundsätzlich eine Quarantänepflicht von zehn Tagen. Es besteht jedoch – unter Bedingungen – die Möglichkeit, die Quarantäne durch Test-, Impf- oder Genesungsnachweise zu verkürzen.



