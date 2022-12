Jobcenter lehnt Hartz-IV-Antrag von zweifacher Mutter ab – sie sehe „nicht hungrig“ aus

Also das kenne ich zu gut was jobcenter macht wurde arbeitslos und bin obdachlos war in einer massenunterkunft. Bis das Aa zahlt vergeht eine Zeit das heisst das ich Hartz4 haben musste die haben sich viel Zeit gelassen. In der Zeit musste ich zum arbeitsvermittler. Sagte ihn ohne Ausweis und Geld kann ich nicht arbeiten gehen da sagte er mir Eis kalt gehe arbeiten hast ausweiss sagte ich ohne essen kann man nicht arbeiten daruf der Herr gehe arbeiten hast was zu essen. Also die machen mit betroffenen Menschen was sie wollen egal wie weit unten sie sind. Das weitere hat das Aa mein arbeitslosen Geld versucht zu verweisen mit der begründung konnte mich nicht ausweisen darauf habe ich mit Anwalt Widerspruch eingelegt mit Erfolg habe dann mein 6 Monate Geld bekommen aber alles was jobcenter gezahlt hat wurde mir alles abgezogen auch das Wohnheimzu 100% was bei mein geld vonn856 euro kaum möglich war da es mehr kosten hatte als die 856 euro. Also sich gegen die von jobcenter zu wehren hat immer sinn