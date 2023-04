Mitarbeiter von Amazon bekommen 49-Euro-Ticket bezahlt

Amazon-Logo © mix1press/IMAGO

Amazon übernimmt für seine Mitarbeiter in Deutschland die Kosten für das 49-Euro-Ticket.

München in Deutschland - Wie das US-Unternehmen am Mittwoch erklärte, gilt das Angebot ab Mai für alle direkt Beschäftigten. Er sei zuversichtlich, dass die Mitarbeiter „das Angebot positiv annehmen und nachhaltige Verkehrslösungen noch stärker nutzen werden“, erklärte Amazon-Deutschlandchef Rocco Bräuniger.

Der Online-Händler beschäftigt nach eigenen Angaben über 36.000 festangestellte Mitarbeiter an mehr als 100 Standorten in Deutschland. Das, 49-Euro-Ticket, auch Deutschlandticket genannt, gilt ab Mai im Nah- und Regionalverkehr in ganz Deutschland und kostet in der Regel 49 Euro pro Monat. ld/pe