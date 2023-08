Mittelschicht „am Rande der Belastungsfähigkeit“: Mit welchem Vermögen Sie dazugehören

Von: Patricia Huber

Die Mittelschicht in Deutschland steht unter Druck. Eine aktuelle Studie zeigt, dass sich Mehrarbeit für sie kaum noch lohnt.

München – Deutsche Haushalte sind stark durch hohe Energiepreise und ansteigende Lebensmittelkosten belastet. Aber nicht nur die aktuellen Schwierigkeiten wiegen schwer: Auch das Steuer- und Abgabensystem stellt für viele eine erhebliche Belastung dar. Insbesondere eine Bevölkerungsgruppe ist davon betroffen, wie eine aktuelle Untersuchung aufdeckt.

Mittelschicht in Deutschland: Mehrarbeit lohnt sich kaum

„Am Rande ihrer Belastungsfähigkeit“ befinden sich laut dem ifo-Institut die Menschen mit mittleren Einkommen in Deutschland. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern erleben sie eine der höchsten Steuer- und Abgabenlasten. „Vom nächsten hinzuverdienten Euro bleibt Menschen mit mittlerem Einkommen im deutschen Steuer- und Transfersystem effektiv nur die Hälfte übrig. Dies führt dazu, dass sich Mehrarbeit und mehr Leistung für die Mittelschicht netto nur sehr begrenzt lohnen“, erklärte Andreas Peichl, der Leiter des ifo-Zentrums für Makroökonomik und Befragungen, am Montag in München.

Die überwiegende Mehrheit der Deutschen, mehr als 80 Prozent, zählt sich selbst zur Mittelschicht. Allerdings ist diese Gruppe tatsächlich geschrumpft. Nach der Definition der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zählten im Jahr 2019 nur noch rund 26 Millionen Haushalte zur Mittelschicht, das entspricht 63 Prozent. „Der Rückgang von zwei Prozentpunkten seit 2007 mag relativ moderat wirken, doch im Vergleich mit anderen europäischen Ländern ist er bemerkenswert“, kommentierte Ifo-Forscher Florian Dorn.



Mittelschicht: Mit diesem Einkommen zählt man dazu

Die OECD definiert die Mittelschicht als diejenigen, die zwischen 75 und 200 Prozent des mittleren Einkommens zur Verfügung haben. Im Jahr 2019 entsprach dies für Alleinstehende einem verfügbaren Nettoeinkommen inklusive Transfers zwischen 17.475 und 46.600 Euro. Paare mit zwei Kindern werden statistisch der Mittelschicht zugeordnet, wenn ihr Einkommen zwischen 36.698 und 97.860 Euro liegt. Die Studie wurde vom Ifo-Institut im Auftrag der Hanns-Seidel-Stiftung erstellt. (ph/dpa)