Jetzt kommt das superschnelle Handynetz

Mit Rekordtempo im Internet surfen, Milliardeneinnahmen für den Staat – und die Gefahr eines „Mastenwaldes“: Das Mobilfunk-Netz 5G steht kurz vor dem Start. Dabei gibt es in einigen Regionen noch nicht einmal normalen Handy-Empfang.

München – Mobilfunkbetreiber, EU-Kommission, Bundesregierung und Freistaat drängen auf einen schnellen Ausbau des zukünftigen Mobilfunkstandards 5G. Gleichzeitig gibt es in einigen ländlichen Regionen bis heute keinen gewöhnlichen Handy-Empfang. Ein Überblick.

Was genau verbirgt sich hinter der Abkürzung 5G?

Die Abkürzung steht für das Mobilfunknetz der 5. Generation. Das Netz gilt als Kommunikationsstandard der Zukunft. Das mobile Internet für das Smartphone soll über den künftigen Standard ein deutlich höheres Tempo erreichen als bisher.

Wie schnell soll das neue 5G-Netz einmal sein?

Extrem schnell: Aktuell gehen die Netzbetreiber davon aus, dass Datenraten von bis zu 10 Gigabit pro Sekunde möglich sein werden – das sind kaum vorstellbare 10 000 Megabit. Zum Vergleich: Im Netz der 4. Generation (4G), vielen Handy-Nutzern als LTE-Symbol auf dem Smartphone-Display bekannt, surft man momentan meist mit 25 Megabit pro Sekunde oder sogar weniger im Internet. Anders formuliert: Im 5G-Netz wäre das Internet über vierhundert Mal schneller als bei einer heutigen durchschnittlichen LTE-Verbindung (genau genommen entspricht LTE dem Standard 3.9G, wird aber von den Mobilfunkanbietern als 4G vermarktet).

Braucht man für die Nutzung von 5G ein neues Smartphone?

Ja. Denn ohne einen entsprechenden Chip im Smartphone ist der 5G-Empfang nicht möglich. Medienberichten zufolge wollen einige Smartphone-Hersteller bereits im kommenden Jahr die ersten 5G-Smartphones auf den Markt bringen.

Spielfilm in HD-Qualität blitzschnell runterladen

Was haben Verbraucher von den hohen Surfgeschwindigkeiten?

Mit einer 5G-Verbindung ließe sich ein Spielfilm in HD-Qualität innerhalb von weniger als fünf Sekunden herunterladen, auch wäre hochauflösende Videotelefonie problemlos möglich. Auch soll das 5G-Netz den Verkehr autonomer Autos ermöglichen. So weit die Theorie. In der Praxis sind die vorausgesagten Surfgeschwindigkeiten bislang mehr eine Vision. Die angepeilten 10 000 Megabit pro Sekunde wurden bislang nur unter Laborbedingungen erreicht.

Wo liegen für Smartphone-Nutzer aktuell die Höchstgeschwindigkeiten?

Die Telekom bietet ihren Kunden bei Zuzahlung beispielsweise 300 Megabit pro Sekunde als Maximalgeschwindigkeit über das LTE-Netz, Vodafone verspricht 500 Megabit, Telefónica (O2) 225 Megabit. Dabei handelt es sich aber um technisch mögliche Höchstgeschwindigkeiten, die in der Praxis kaum erreicht werden dürften. Ohnehin gibt es die dafür nötigen Funkmasten bislang nur in wenigen Großstädten. Viele Kunden in ländlichen Regionen wären schon froh, wenn überhaupt der normale Handy-Empfang reibungslos funktionieren würde.

Wie sieht die Netzabdeckung aktuell aus?

In Bayern gibt es nach wie vor Gegenden, in denen nicht einmal ein normales Handygespräch störungsfrei möglich ist. Eine Studie der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft (vbw) hat ermittelt, dass im Freistaat noch immer 9,8 Prozent der erfassten Standorte eine schlechte Empfangsqualität für Telefonie aufweisen.

Und wie sieht es mit mobilem Internet aus?

In fast einem Viertel aller Gegenden in Bayern können Smartphone-Nutzer das mobile Internet praktisch überhaupt nicht nutzen. Wörtlich heißt es in der vbw-Studie: „Die mobile Datennutzung war an 23,1 Prozent der kleinteilig erfassten Standorte in Bayern nicht oder nur ungenügend möglich.“ Besonders ärgerlich für Verbraucher: Erhebliche Lücken gab es in Bayern laut der Studie vor allem an Bundes- und Staatsstraßen. „Aber selbst an Autobahnen und ICE-Trassen gibt es Regionen mit ungenügender Verbindungsqualität“, schreiben die Autoren. Anders formuliert: Während in Politik und Behörden gerade der 5G-Ausbau geplant wird, kommt der 4G-Ausbau weiterhin schleppend voran.

Wann sollen Funklöcher gestopft sein?

Die Bundesnetzagentur fordert laut „Handelsblatt“ von den Mobilfunkbetreibern, bis Ende 2022 eine vollständige Versorgung der Autobahnen und Bundesstraßen mit mindestens 100 Megabit pro Sekunde. Auch sollen bis 2022 mindestens 98 Prozent der Haushalte eine Empfangsqualität von mindestens 100 Megabit pro Sekunde haben. Die drei großen Netzbetreiber Telekom, Vodafone und Telefónica hatten sich im Juli bereit erklärt, die Lücken in der Mobilfunkversorgung bis ins Jahr 2021 weitgehend zu schließen.

Wie ließe sich der Prozess beschleunigen?

Eine Möglichkeit wäre das „nationale Roaming“. Dabei würde sich das Handy automatisch in das beste verfügbare Netz einwählen – auch wenn es auf Funkmasten der Konkurrenz zurückgreifen muss. Bietet der eigene Mobilfunkanbieter beispielsweise in einer Region nur das seit den 90er-Jahren existierende GSM-Netz an, während die Konkurrenz gleichzeitig 4G bietet, würde sich beim Roaming das eigene Handy automatisch in das bessere Netz einklinken. Als einer der wenigen Wirtschaftsverbände in Deutschland pocht bislang nur der Bayerische Industrie- und Handelskammertag (BIHK) auf diese Lösung. „Um schnellstmöglich eine wirklich flächendeckende Grundabdeckung zu erreichen, sollte umgehend ein nationales Roaming durchgesetzt werden, damit alle Nutzer auf die Infrastruktur aller Netzbetreiber zurückgreifen können“, sagte BIHK-Hauptgeschäftsführer Peter Driessen im Oktober. Er forderte, die bayerische Staatsregierung solle im Bundesrat und über das CSU-geführte Verkehrsministerium entsprechende Pläne forcieren.

Ist das realistisch?

Nein. Momentan gibt es keine Bewegung in der Politik. Bundesregierung und Netzbetreiber sperren sich gegen ein „nationales Roaming“. Ihr Argument: Ein Wettbewerb unter den Mobilfunkanbietern kommt am Ende den Verbrauchern zugute, auch wenn jeder Anbieter die hohen Investitionskosten für ein eigenes Netz tragen muss. Und große Konzerne wie die Telekom fürchten die Konkurrenz kleiner Anbieter wie 1&1, sollten diese auf einmal in der Lage sein, die gleiche Netzabdeckung anzubieten.

Was ist das „regionale Roaming“?

Beim Ausbau des 5G-Netzes haben sich das von Andreas Scheuer (CSU) geführte Bundesverkehrsministerium und die Bundesnetzagentur nun auf einen komplizierten Kompromiss geeinigt, wie er für Deutschland typisch ist: Die Rede ist von einem „regionalen Roaming“. Demnach kann von den Behörden ein Roaming angeordnet werden, wenn an Bundes- und Landstraßen sowie Wasserwegen aufgrund hoher Kosten nur ein Telekommunikationsunternehmen ein Netz ausbaut. Das heißt: Das eigene Handy oder das Roboterauto würde sich bei einer Fahrt über die Bundesstraße automatisch in das verfügbare 5G-Netz einwählen, auch wenn der eigene Anbieter an dieser Straße keine entsprechenden Masten stehen hat.

Warum dieser Kompromiss?

Der Ausbau des 5G-Netzes dürfte teurer werden als der bisherige Ausbau des Handy-Netzes. 5G-Masten bieten zwar ultraschnelles Internet, ihre Reichweite wird voraussichtlich aber sehr gering sein. Für eine Flächenabdeckung müssten also deutlich mehr 5G-Masten installiert werden als mit Anlagen im bisherigen 4G-Standard. In der Telekommunikationsbranche ist bereits von einem „Mastenwald“ die Rede, der schier unbezahlbar sei.

Welche Rolle spielt die Industrie?

Einer der größten Treiber beim Ausbau des 5G-Netzes ist die Automobilindustrie. Das schnelle Handynetz schafft die Voraussetzungen, um fahrerlose Autos über die Straßen rollen zu lassen. 2021 will beispielsweise BMW sein erstes autonomes Fahrzeug vom Band rollen lassen. Im Betrieb auf der Straße produzieren die Sensoren der Autos riesige Datenmengen. Der Datenaustausch zwischen den Autos und dem Zentralserver soll einmal über das 5G-Netz abgewickelt werden. Auch andere Industriezweige erhoffen sich Effizienzsteigerungen durch das 5G-Netz, um Maschinen untereinander zu vernetzen. Die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft (vbw) fordert daher, dass bis 2023 die deutschen Verkehrswege mit 5G ausgestattet sind und bis 2025 ein lückenloses Netz aufgebaut ist.

Wann soll das 5G-Netz tatsächlich eingeführt werden?

Die EU-Kommission plant, dass die Frequenzen ab 2020 europaweit verfügbar sind. Verfügbar bedeutet aber: Der 5G-Empfang wird in drei Jahren nur in wenigen Regionen möglich sein. Bis ein flächendeckendes Netz steht, dürften Jahre vergehen. In Deutschland sind die 5G-Frequenzen noch nicht einmal vergeben. Die Bundesnetzagentur will die Lizenzen im Frühjahr 2019 versteigern – später als ursprünglich geplant.

In welchen Gegenden wird das 5G-Netz zuerst eingeführt?

Grundsätzlich will die Bundesregierung die Netzbetreiber zu einem flächendeckenden Ausbau zwingen. Im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD heißt es: „Es muss die Vorgabe gelten: Neue Frequenzen nur gegen flächendeckende Versorgung.“ Auch auf Bundesstraßen und in Zügen des Regionalverkehrs soll das 5G-Netz demnach verfügbar sein. Trotzdem wird es bestimmte Gegenden geben, die Priorität haben: Im Koalitionsvertrag ist von „fünf Regionen“ die Rede, in denen 5G zunächst eingeführt wird. Ein Sprecher von Verkehrsminister Scheuer teilte auf Anfrage aber mit, bisher sei noch keine Entscheidung gefallen, um welche fünf Regionen es sich dabei handele.

Welche Risiken birgt die Versteigerung der 5G-Frequenzen für Verbraucher?

Als im Jahr 2000 die UMTS-Frequenzen versteigert wurden, überwiesen die Mobilfunkbetreiber zusammen rund hundert Milliarden Mark an die Staatskasse. Problem dabei: Die Kunden machten mit ihren Siemens- und Nokia-Handys um die UMTS-Technik zunächst einen großen Bogen, zumal es Jahre dauerte, bis das Netz aufgebaut war und den Kunden einen Zusatznutzen bot. Die Milliarden-Kosten für die UMTS-Lizenzen legten die Mobilfunkbetreiber trotzdem auf die Handy-Rechnungen ihrer Kunden um. Möglich war das, weil ein wirklicher Wettbewerb in Deutschland nach der UMTS-Versteigerung nie zustande kam. Nach kurzer Zeit hielten nur noch die Telekom, Vodafone und Telefónica die entsprechenden Lizenzen. Bis heute zahlen Handy-Nutzer in Deutschland verglichen mit anderen EU-Ländern daher besonders viel Geld.

