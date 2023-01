Mobilfunknetz der Telekom: Rekordnutzung an Silvester

Telekom-Logo © Arnulf Hettrich/IMAGO

Das Mobilfunknetz der Telekom konnte Silvester einen neuen Nutzungsrekord aufstellen.

Bonn in Deutschland - Das lag vor allem an einer massiven Steigerung des Datenvolumens, wie der Bonner Konzern am Dienstag mitteilte: „In der nachrichtenstarken ersten Stunde des neuen Jahres lag die Datenmenge im Vergleich zum Vorjahr um 55 Prozent höher.“ Die Zahl der Telefongespräche blieb im Jahresvergleich dagegen stabil.

Zwischen 20.00 Uhr am Silvesterabend und drei Uhr morgens am Sonntag flossen demnach mehr als 1,7 Millionen Gigabyte Daten durch das Netz der Telekom. Die Netzstabilität habe dies nicht beeinträchtigt. Besonders die App des auf Videos und Fotos spezialisierten Online-Netzwerks Instagram sorgte laut Telekom für viel Datenfluss. Auch die App von Snapchat fiel ins Gewicht.



Den größten Unterschied zu anderen Tagen wies der Messenger Whatsapp auf. Weil darüber vor allem Textnachrichten und weniger Videos und Bilder verschickt werden, zähle die App normalerweise nicht zu den datenintensivsten Anwendungen, erklärte die Telekom. In der Silvesternacht sei die Datennutzung durch Whatsapp jedoch auf das Zehnfache eines normalen Tages gestiegen.

Auch Neujahrsgrüße per Telefonat sind daneben weiterhin beliebt: „Zum Jahreswechsel fanden im Mobilfunknetz der Telekom rund elf Millionen Telefonate allein zwischen 20.00 Uhr und 03.00 Uhr statt“, erklärte das Unternehmen. Zwischen Mitternacht und 01.00 Uhr seien 15-mal so viele Telefonate geführt worden wie normalerweise um diese Zeit. Diese Zahlen sind demnach vergleichbar mit dem Vorjahr. Außerdem wurden über fünf Millionen SMS verschickt. pe/ilo