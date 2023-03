Mobilitätswende: IAA im Herbst erstmals mit Fahrrad-Teststrecke

Teilen

IAA-Logo © Ralph Peters/IMAGO

Bei der Internationalen Automobil Ausstellung (IAA) im September in München wird soll es zum ersten Mal auch eine Fahrradteststrecke geben.

München in Deutschland - Besucher der IAA Mobility können dann neue Fahrräder und E-Bikes auf einer im Englischen Garten errichteteten Teststrecke ausprobieren, teilte der Verband der Automobilindustrie (VDA) am Donnerstag mit. Die Teststrecke stehe allen Besucherinnen und Besuchern der IAA Mobility kostenlos zur Verfügung. VDA-Geschäftsführer Jürgen Mindel nannte die Teststrecke eine „logische Ergänzung“ für den interaktiven Charakter der Messe. Es werden demnach unterschiedlich lange Rundkurse mit einer Länge von bis zu 3,8 Kilometern angeboten.

Bereits die IAA im September 2021 in München hatte unter dem Vorzeichen der Mobilitätswende gestanden - Umweltschützer kritisierten das allerdings als Greenwashing. Die IAA hatte fast 70 Jahre lang in Frankfurt am Main stattgefunden. 2019 gab es massive Proteste gegen die Veranstaltung. Zudem gingen die Besucherzahlen in den vergangenen Jahren deutlich zurück. ran/ilo