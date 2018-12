Mode-Fans schockiert: Beliebte H&M-Marke vor dem Aus

Die Verluste waren einfach zu groß: H&M verkündete jetzt eine Entscheidung, die gerade preisbewusste Mode-Fans schockieren dürfte.

Stockholm - H&M will seine verlustreiche Marke Cheap Monday bis Juni 2019 einstellen. Von der Maßnahme seien etwa 80 Mitarbeiter betroffen, teilte der schwedische Modekonzern am Dienstag mit. Als Grund nannte H&M einen durch die Digitalisierung bedingten, schnellen und weitreichenden Wandel in der Modeindustrie.

H&M stellt Cheap Monday ein: „Entwicklung seit Langem negativ“

H&M bietet über die 2008 erworbene Marke als Großhändler Modekollektionen und Jeanskleidung an, die Einzelhändler dann weiterverkaufen. Das Geschäft habe seit Langem eine negative Entwicklung bei Umsatz und Gewinn hinter sich, hieß es bei H&M. Zahlen nannte das Unternehmen nicht.

Das Geschäft in London und der Online-Store von Cheap Monday werden der Mitteilung zufolge bereits zum Jahresende geschlossen. Den betroffenen Mitarbeitern will H&M externe Beratung anbieten, um sich neu zu orientieren und auch innerhalb von H&M eine andere Arbeit finden zu können.

