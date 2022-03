Mögliche Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau geben dem Dax Schwung

Teilen

Deutsche Börse © IMAGO/Blatterspiel

Mit frischem Schwung ist der Dax am Montag in die neue Woche gestartet.

Frankfurt/Main - Der Dax ist am Montag mit frischem Schwung in die neue Woche gestartet. Neben vagen Hoffnungen auf neue persönliche Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau im Ukraine-Krieg half der Kurssprung bei den Aktien des Chemiekonzerns BASF dem deutschen Leitindex. Er baute seine moderaten Gewinne vom Freitag deutlich aus - am Mittag stand ein Plus von 1,53 Prozent auf 14 524,17 Punkte zu Buche. Der MDax der mittelgroßen Börsenkonzerne zog um 0,58 Prozent auf 31 351,63 Zähler an. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 1,44 Prozent auf 3923,41 Punkte.

An der Dax-Spitze profitierten die Aktien von BASF von einem positiven Analystenkommentar der britischen Investmentbank HSBC und schnellten um über dreieinhalb Prozent in die Höhe. Mit dem Kunststoffkonzern Covestro stand ein weiterer Chemietitel in der Anlegergunst weit oben: Die Papiere legten um fast drei Prozent zu.

Der Logistikkonzern Deutsche Post profitierte mit einem Plus von knapp dreieinhalb Prozent Börsianern zufolge von den Auswirkungen von Corona-Lockdowns in China. Einschränkungen der Lieferketten in der Pandemie und knappe Fracht-Kapazitäten gelten seit zwei Jahren schon als bedeutender Preistreiber für Luft- und Seefracht.

Dagegen büßten MTU-Titel fast ein Prozent ein, nachdem die britische Bank Barclays ihre Kaufempfehlung für den Triebwerksbauer aufgegeben hatte.

Im Rechtsstreit um Entschädigungszahlungen wegen der geplatzten Pkw-Maut musste der Bund eine erste Niederlage einstecken. Wie die einst vorgesehenen Betreiber CTS Eventim und Kapsch Trafficcom mitteilten, bejahte ein Schiedsgericht einen Anspruch auf Schadens- und Aufwendungsersatz gegen die Bundesrepublik. In einer zweiten Phase des Schiedsverfahrens wird nun über die Höhe des Anspruchs entschieden. Die Aktien von CTS Eventim zogen als eine der größten Gewinner im MDax um mehr als zweieinhalb Prozent an.

Am Indexende verloren die Anteilsscheine von Varta fast vier Prozent. Als Belastung erwies sich ein Bericht in der japanischen Tageszeitung «Nikkei» über eine verringerte Produktion von Apple-Produkten. Der Hersteller von Mikrobatterien Varta gilt als Batterie-Lieferant für Apples schnurlose Kopfhörer. (dpa)