Möglichkeit zur telefonischen Krankschreibung soll bald wiederkommen

Telefonische Krankschreibung (Symbolbild) © IMAGO / MiS

Patienten mit leichten Erkältungssymptomen sollen sich bald wieder telefonisch krankschreiben lassen können.

Berlin in Deutschland - Das ist das Ergebnis einer Diskussion im Gemeinsamen Bundesausschuss von Ärzten, Krankenkassen und Krankenhäusern am Donnerstag, wie eine Sprecherin des Ausschusses in Berlin erklärte. Am 4. August soll den Angaben zufolge ein entsprechender Beschluss gefasst werden. Bis dahin würden noch notwendige Details geklärt, etwa ab wann die Regelung dann wieder greifen soll.

Die erstmals im Frühjahr 2020 eingeführte und mehrfach verlängerte telefonische Krankschreibung war Ende Mai ausgelaufen. Patientinnen und Patienten müssen seit dem 1. Juni für eine Krankschreibung etwa aufgrund leichter Atemwegsinfekte wieder in die Arztpraxis gehen oder die Videosprechstunde nutzen. Eine Wiederauflage der Sonderregelung je nach Pandemiegeschehen schloss der Bundesausschuss aber schon damals nicht aus.

Vor allem der Deutsche Hausärzteverband wirbt für eine dauerhafte Weiterführung der telefonischen Krankschreibung. Angesichts des hohen Patientenaufkommens in den Hausarztpraxen auch außerhalb der Corona-Pandemie sei dies eine echte Entlastung. hex/akr