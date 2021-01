„Mogelpackung des Jahres“: Milka „trickst“ - nur bekannter Müsli-Hersteller ist noch viel dreister

Müsli kann man derart leicht und schnell selbst machen, dass ich gar nicht verstehe, wozu diese Vielzahl von Fertigmüslis gut sein soll. Man kann am Wochenende den Wochenvorrat vorbereiten, Nüsse hacken und die trockenen Komponenten zusammenmischen, dann muss man unter der Woche morgens nur frische Früchte und Joghurt, Milch, Saft oder was auch immer hinzutun. Das dauert keine zwei Minuten, es ist kein versteckter Zucker und garantiert nur das drin, was man wirklich drin haben will, und billiger ist es bestimmt auch noch.