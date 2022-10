MTU erwartet Rekordumsatz von bis zu 5,5 Milliarden Euro

Ein Motor des Münchner Triebwerkherstellers MTU © Manfred Segerer/IMAGO

Der starke US-Dollar und ein brummendes Wartungsgeschäft beflügeln die Geschäftserwartungen des Münchner Triebwerksbauers MTU.

München/Göteborg - So dürfte der Umsatz im laufenden Jahr jetzt auf den Rekordwert von 5,4 bis 5,5 Milliarden Euro klettern, wie der Dax-Konzern bei der Vorlage seiner Quartalsbilanz am Donnerstag in München mitteilte. Bisher war der Vorstand von 5,2 bis 5,4 Milliarden ausgegangen. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) soll statt um einen mittleren 20er-Prozentsatz jetzt um einen niedrigen 30er-Prozentsatz steigen. Der bereinigte Überschuss soll im gleichen Maß zulegen. Die Schwäche des Euro im Verhältnis zum Dollar kommt dem Unternehmen zugute.

Im dritten Quartal erzielte MTU einen Umsatz von 1,35 Milliarden Euro, gut ein Drittel mehr als ein Jahr zuvor. Der bereinigte operative Gewinn legte um 35 Prozent auf 158 Millionen Euro zu. Damit übertraf das Unternehmen die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 92 Millionen Euro, eine Steigerung um sechs Prozent.

Volvo: 85 Prozent weniger Umsatz als im vergangenem Jahr

Der schwedische Autobauer Volvo hat im dritten Quartal kaum noch Gewinn gemacht. Unter dem Strich entfielen auf die Aktionäre 333 Millionen Schwedische Kronen (30 Mio. Euro) Gewinn und damit 85 Prozent weniger als vor einem Jahr, wie es am Donnerstag von Volvo in Göteborg hieß. Die Ergebnisse seien von zahlreichen Widrigkeiten belastet worden, vor allem Kostensteigerungen bei Rohmaterialien. Zudem mussten weiter Halbleiter am teuren Spotmarkt beschafft werden.

Auch Beteiligungsverluste trugen dazu bei, dass das operative Ergebnis um 38 Prozent auf 2,1 Milliarden Kronen zurückging. Dabei hatte Volvo wie auch andere Autobauer von deutlich gestiegenen Verkaufspreisen profitiert. Volvo lieferte mit knapp 138 000 Autos acht Prozent weniger an die Kunden aus, setzte aber mehr Autos an Händler ab als vor einem Jahr. Der Umsatz zog auch dank Wechselkurseffekten und höheren Preisen um 30 Prozent auf 79,3 Milliarden Kronen an. (dpa)