ADAC zieht positives Fazit nach Test mit synthetischen Kraftstoffen

Der Automobilclub ADAC spricht sich für eine Ergänzung von synthetischen Kraftstoffen bei der Elektromobilität aus. © Frank Hoermann/Sven Simon via IMAGO

Der Verkehrsclub ADAC sieht keine Probleme bei synthetischen Kraftstoffen. Zuvor hat der Automobilclub die alternativen Kraftstoffe auf dem Prüfstand untersucht.

München - Der ADAC zieht nach einem Test mit synthetischen Kraftstoffen in mehreren Fahrzeugen ein positives Fazit. Die Sprit-Alternativen hätten «problemlos» funktioniert, «sofern die Modelle für den jeweiligen Sprit freigegeben sind», erklärte der Verkehrsclub mit Sitz in München am Freitag. Die Messungen hätten zudem gezeigt, «dass sich auch die Schadstoffemissionen durch die alternativen Kraftstoffe nicht verschlechtern».

Der ADAC hatte die Kraftstoffe in fünf Fahrzeugmodellen auf dem Prüfstand untersucht, Abgasemissionen sowie Verbräuche bestimmt und miteinander verglichen. Dabei zeigte sich auch, dass die synthetischen Kraftstoffe die Autos nicht durstiger machten. Der ADAC mit Sitz in München spricht sich daher dafür aus, synthetische Kraftstoffe als Ergänzung zum Markthochlauf der Elektromobilität zu nutzen. (dpa)