27 Minuten fahren - 700 Euro sparen! Wo Mieter günstig wegkommen

Von: Regina Mittermeier

Durch Züge wie diese ICEs wird das Pendeln zwischen bayerischen Großstädten immer beliebter. © Christian Charisius / dpa

In Augsburg wohnen und in München arbeiten - dank einer schnellen Zugverbindung ist das ein immer erfolgreicheres Modell. Der Grund: Ein mögliches Ersparnis von hunderten Euros pro Monat.

München - Wohnen Sie in Augsburg? Und pendeln jeden Tag nach München? Glück gehabt! Jedenfalls finanziell betrachtet: Sie sparen eine Menge Geld. Für eine 100-Quadratmeter-Wohnung bezahlen Sie in der Fuggerstadt nämlich 1175 Euro Miete im Monat. In München müssen Sie dafür 1870 Euro hinblättern. Heißt: In Augsburg kommen Mieter im Schnitt fast 700 Euro günstiger weg! Das zeigt die neue Studie des Immobilienverbands Deutschland (IVD) für das Frühjahr 2023.

In den vergangenen Monaten hat sich der Markt für Wohnimmobilien deutlich verändert, erklärt Stephan Kippes, Immobilienexperte beim IVD. Diese Veränderungen betreffen neben München auch Ingolstadt, Rosenheim – und vor allem Augsburg. Die sei „die Pendler-Stadt Nummer eins in Richtung München“, so Kippes. Und immer mehr Augsburger fahren zum Arbeiten nach München – 2022 waren es fast 10.500 Menschen. Zum Vergleich: 3200 kommen aus Ingolstadt an die Isar, 3000 aus Rosenheim. Aus München pendeln jeweils rund 1900 Arbeitnehmer nach Augsburg und Ingolstadt, nach Rosenheim zur Arbeit fahren etwa 1300 Personen. Augsburg ist also sehr attraktiv für Menschen, die in der Landeshauptstadt arbeiten. Das hat mehrere Gründe: „Es gibt kaum bezahlbare Wohnungen in München“, berichtete Stephan Kippes. „Und es gibt ein erhebliches Preisgefälle.“

Mietmarkt in Augsburg entspannter als in München

Das zeigen die Zahlen für Mietwohnungen im Bestand: In München kostete im Frühjahr ein Quadratmeter 18,70 Euro – in Augsburg nur 11,75 Euro. Diese knapp sieben Euro Preisunterschied machen sich bei Augsburgern mit einer 100-Quadratmeter-Wohnung mit 700 Euro Ersparnis im Monat bemerkbar! Auch in Rosenheim (12,40 Euro) und Ingolstadt (10,30 Euro) zahlen Mieter deutlich weniger für einen Quadratmeter. Alle drei Städte sind wegen ihrer schnellen Zug-Anbindung attraktiv. Die schnellste Strecke: Die von Augsburg zum Münchner Hauptbahnhof – in nur 27 Minuten.

Aber auch der Mietmarkt in Augsburg ist mittlerweile unter Druck. Die Preise ziehen an – wie in vielen deutschen Städten. Ein Grund: Die hohe Inflationsrate infolge des Kriegs in der Ukraine hat zu einer Zins-Explosion geführt. Im Juni lag die Inflation bei 6,4 Prozent! Die Folge: Es werden immer weniger Wohnungen gebaut, weil Bauträger sowie Privatleute ihre Projekte auf Eis legen und abwarten.

In München? Da wurden zwischen 2021 und 2022 fünf Prozent weniger Wohnraum fertiggestellt. Zwar sinken die Kaufpreise für Eigentumswohnungen im Bestand und Baugrund für Mehrfamilienhäuser in München weiterhin. Zuletzt sogar noch stärker: Seit Herbst wurden Preis-Rückgänge von jeweils rund zehn Prozent verzeichnet!

Angebot-Nachfrage-Lücke sorgt für steigende Mietpreise

Viele Interessenten zögern ihren Kauf aber hinaus, hoffen auf weiter sinkende Preise – und bleiben daher auf dem Mietmarkt. Diese Faktoren sorgen für „deutlich rückläufige Immobilien-Umsätze“, erklärt Stephan Kippes. Und die Mieten in den vier untersuchten Städten sind zwischen Herbst und Frühjahr gestiegen. Denn die Nachfrage nach Wohnungen ist deutlich größer als das Angebot.

Falls nun mehr Münchner Beschäftigte ins günstigere Augsburg ziehen, könnten die Bürger dort an den Stadtrand oder in Nachbargemeinden verdrängt werden, erklärte Kippes. Denn dort sind die Preise noch etwas niedriger. Der Experte weiß, dass Genossenschaften in München zwar Wohnungen bauen. Aber das sei „extrem ausbaubedürftig“. Er sagt: Damit sich der Markt entspannt, sollten Arbeitgeber Werkswohnungen hochziehen.