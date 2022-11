IG Metall: Streik bei BMW noch diese Woche möglich

Streiks an allen Standorten?

Von Jonas Napiletzki

Arbeitnehmer bei BMW beteiligten sich bislang nicht an den Warnstreiks der IG Metall in Bayern. Doch das könnte sich bereits diese Woche ändern.

München – Die Warnstreiks der IG Metall in Bayern könnten sich bereits in dieser Woche auch auf die Produktion von BMW auswirken. Der Arbeitgeberverband vbm hatte laut der Gewerkschaft IG Metall „in der dritten Tarifverhandlung eine prozentuale Entgelterhöhung lediglich vage in Aussicht gestellt“ – bei einer Laufzeit von 30 Monaten. In der Folge streikten Mitarbeiter in 20 bayerischen Betrieben bereits am Montag, um den Druck auf die Arbeitgeber vor der vierten Tarifverhandlung am heutigen Dienstag zu erhöhen.

Warnstreiks der IG Metall in Bayern bereits diese Woche möglich

Die Beschäftigten bei BMW beteiligten sich gestern noch nicht an den Warnstreiks. Das berichtete Timo Günther, Pressesprecher für den Bezirk Bayern der IG Metall unserer Zeitung am Montag. Günther kündigte jedoch an: „Wenn es bei der vierten Tarifrunde kein Ergebnis gibt, kann es durchaus sein, dass sich auch BMW-Mitarbeiter an den Warnstreiks beteiligen.“ Das könne noch im Laufe dieser Woche passieren.

Welche Standorte davon betroffen wären, wollte Günther noch nicht konkretisieren. Möglich wären etwa Streiks an allen Standorten – aber an unterschiedlichen Tagen. „Die Frage ist, wie man das auslegt.“ Klar sei jedoch: „Die Kolleginnen und Kollegen bei BMW stehen an allen Standorten bereit und bereiten sich vor“, erklärte der Sprecher.

Ob es in der vierten Runde zu einem Ergebnis kommt, bleibt abzuwarten. Günther betont jedoch, dass der Schritt zu einer Einigung groß sein müsse. (nap)