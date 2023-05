Check24: Modernster Gebäudebestand in Bayern, Hamburg und Brandenburg

Der Online-Versicherungsmakler Check24 berichtet von regionalen Unterschieden der Wohnhäuser in Deutschland. © IMAGO / Wolfgang Maria Weber

Nach Daten des Preisvergleichsportals Check24 gibt es beim Alter der Wohnhäuser in Deutschland große regionale Differenzen.

München - Den modernsten Gebäudebestand gibt es demnach mit dem Durchschnittsbaujahr 1996 in Bayern, wie das Münchner Unternehmen am Montag mitteilte. Auf Platz zwei liegen Hamburg und Brandenburg mit dem Durchschnittsbaujahr 1992. Am Ende der Tabelle steht Thüringen, wo Wohngebäude im Mittel bereits 55 Jahre alt sind und im Schnitt 1968 erbaut wurden.

Die Analyse beruht auf Daten der Wohngebäudeversicherung. Check24 ist ein großer Online-Versicherungsmakler mit Hauptsitz in der bayerischen Landeshauptstadt München. Das Unternehmen geht davon aus, dass sich im Alter der Wohngebäude die regionalen Diskrepanzen bei der Entwicklung von Bevölkerung und Wirtschaftskraft widerspiegeln: Im wirtschaftsstarken Bayern ist die Bevölkerung seit dem Jahr 2000 um gut sieben Prozent auf über 13 Millionen Menschen gewachsen, ein beträchtlicher Teil der Zuzügler kam aus anderen Bundesländern.

«In Bundesländern mit Bevölkerungswachstum gibt es automatisch eine größere Nachfrage nach neuen Häusern», sagte André Boudon, der Geschäftsführer Wohngebäudeversicherungen bei Check24. In wirtschaftlich starken Regionen könnten es sich außerdem mehr Menschen leisten, neu zu bauen. (dpa)