Forderung nach weniger Bürokratie im deutschen Handwerk

Teilen

Weniger Bürokratieaufwand im Handwerk © IMAGO/Manfred Segerer

Der Zentralverband des Deutschen Handwerks wünscht sich weniger Bürokratie von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).

München - Vor dem diesjährigen Spitzengespräch der deutschen Wirtschaft mit dem Kanzler beklagte Handwerkspräsident Jörg Dittrich, der in Dresden geboren wurde, am Freitag, dass Dokumentationspflichten und andere Vorschriften die Arbeit der Handwerke behindere und verteuere. «Unsere Wunschliste startet mit dem immer drängerenden Thema des Abbaus der Bürokratie», sagte Dittrich dem Bayerischen Rundfunk. «Wir würgen uns mit der Bürokratie so ab, dass wir die Umsetzung der politischen Ziele, die wir angehen, nicht mehr gewährleisten können.»

Das traditionelle Spitzengespräch des in Osnabrück geborenen Kanzlers mit den vier Spitzenverbänden der deutschen Wirtschaft findet alljährlich auf der Münchner Handwerksmesse statt. Handwerkspräsident Dittrich ist der Gastgeber. Außerdem nehmen Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger, BDI-Präsident Siegfried Russwurm für die Industrie und DIHK-Präsident Peter Adrian für die Industrie- und Handelskammern teil. (dpa)