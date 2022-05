„Mit Bleistift und Meterstab ist es nicht getan“: Handwerks-Präsident erklärt, warum die Berufe oft unterschätzt werden

Von: Carina Zimniok

80 000 Betriebe und 150 Handwerksberufe vertritt Franz Xaver Peteranderl als Präsident. © Marcus Schlaf

München – Franz Xaver Peteranderl, 66, Bauunternehmer aus Garching, ist seit 2016 Präsident der Handwerkskammer für München und Oberbayern. Im Interview wirbt der Bauingenieur für die duale Berufsausbildung – und erklärt, warum die Region nicht nur goldener Boden für Handwerker ist.

Herr Peteranderl, haben Sie eine Lieblingsbaustelle?

Das Hofbräuhaus in München. Mit 17 habe ich dort für unsere Firma eine Mauer gemauert und verputzt und dort arbeiten wir heute noch.

Ihr Betrieb wurde 1949 von Ihrem Vater gegründet, Sie waren der Nachfolger – wollten Sie das?

Ja, das war immer mein Traumberuf. Sie treffen unterschiedliche Menschen, müssen sich immer wieder neu einstellen. Der Bau ist so vielseitig, allein was die Materialien angeht. Vom Aushub bis zum fertigen Gebäude – da ist für jeden und jede was dabei.

Trotzdem fehlt der Nachwuchs. Das müssen Sie am eigenen Leib erfahren.

Ja, mein Betrieb wird wohl geschlossen, wenn ich aufhöre. Meine beiden Töchter wollen ihn nicht übernehmen. Und ich habe es versäumt, einen anderen Nachfolger aufzubauen.

So geht es vielen Betrieben. Warum ist das so?

Die Jugend sieht bei ihren Eltern, wie viel die arbeiten, um den Betrieb ordentlich zu führen. Viele finden das Gewerk spannend, aber schrecken vor der Bürokratie zurück.

„Oft ist die Vorstellung vom Handwerk überholt“

Auch Lehrlinge sind rar. Sind die Löhne zu gering? Ein Leben in Oberbayern muss man sich erst mal leisten können ...

Geld ist selten das Problem. Oft ist die Vorstellung vom Handwerk überholt. Bei den Jungen, aber auch bei Eltern herrscht die Vorstellung, dass Handwerk dreckig und anstrengend ist. Wir müssen klarmachen, welche modernen Techniken eingesetzt werden, welche Vorteile ein handwerklicher gegenüber einem akademischen Beruf hat.

Welche denn?

Sie sind als Handwerker freier. Sie können sehr schnell mitgestalten. Den Demonstrierenden von „Fridays for Future“ sage ich: Kommt ins Handwerk! Hier könnt ihr Umweltschutz vom ersten Tag an umsetzen. Ihr könnt Photovoltaik-Anlagen aufs Dach montieren, energiesparende Heizungen einbauen oder als Maßschneider regional erzeugte Stoffe verwenden. Die Energiewende in der Theorie ist das eine – die Umsetzung das andere. Und das Handwerk ist stark digitalisiert. Im Holzbereich etwa werden Räume digital vermessen, der Einbau der Möbel online mit dem Bauherrn geplant, dann geht’s direkt an die Kreissäge. Da ist es längst nicht mehr mit Bleistift und Meterstab getan.

Was ist der Königsweg? „Zuerst eine duale Ausbildung machen!“

Gibt es auch Branchen, die gerade angesagt sind?

Wir haben positive Ausbildungszahlen, etwa bei den Zimmerern und Anlagenmechanikern. Aber insgesamt sind die Zuwächse immer noch zu niedrig. Viele Jugendliche streben das Fachabitur oder Abitur an, dann die Uni – wo aber einige ohne Abschluss abgehen. Die wären in der Praxis besser aufgehoben.

Was ist der Königsweg?

Zuerst eine duale Ausbildung machen! Wer dann noch studieren will, hat schon mal einen abgeschlossenen Beruf – und Kontakte zu Unternehmen. Nach der Uni kann man dorthin zurückkehren, mit eigenen Ideen einen Betrieb gründen oder eine bestehende Firma übernehmen.

Oberbayern ist goldener Boden für das Handwerk. Was muss trotzdem besser werden?

In München findet man kaum mehr bezahlbare Gewerbegrundstücke. In der Innenstadt ist es leider oft so, dass Gebäude in Eigentumswohnungen umgewandelt werden und sich die neuen Besitzer dann auf einmal am Handwerksbetrieb im Erdgeschoss stören – und ihn mit allen Mitteln loswerden wollen. Aber auch die Auflagen: Die Stadt München hat die Kosten für einen Parkausweis von 265 auf 720 Euro pro Jahr erhöht – während ein Privatmann nur 30 Euro bezahlt. Das ist ungerecht. Die Kosten müssen die Betriebe auf die Kunden umlegen.

Der Kunde muss zudem lange warten, bis der Handwerker überhaupt kommt. Woran liegt’s?

Unterschiedlich. Viele Betriebe, die früher aus dem Umland in die Stadt gefahren sind, machen das nicht mehr. Dann das Fachkräfteproblem. Viele spezialisieren sich. Und in einigen Bereichen fehlt uns schlicht das Material, weil die Lieferketten gestört sind. Im Parkettbereich zum Beispiel kam viel aus der Ukraine, das fehlt jetzt natürlich.

Interview: Carina Zimniok

