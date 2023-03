Ifo-Institut: Zahl der Kurzarbeiter auf 220 000 gestiegen

Nach einer Schätzung des Ifo-Instituts ist die Zahl der Kurzarbeiter gestiegen. © ecomedia/robert fishman/IMAGO

Nach Angaben des Ifo-Instituts ist die Zahl der Beschäftigten in Kurzarbeit um 9 Prozent auf 220 000 gestiegen.

München - «Das ist die höchste Zahl seit Juni vergangenen Jahres», teilten die Wirtschaftsforscher am Montag in München mit. Die aktuelle Schätzung beruhe auf den Angaben der Unternehmen in den Ifo-Konjunkturumfragen und Zahlen der Bundesagentur für Arbeit. «Die Entwicklung der Kurzarbeit spiegelt die derzeitige milde Winter-Rezession wider», sagte Ifo-Arbeitsmarktforscher Sebastian Link.

Betroffen sei vor allem die Industrie mit 161 000 Beschäftigten in Kurzarbeit. In der Autoindustrie seien 4,9 Prozent der Mitarbeitenden betroffen. In der Metallerzeugung und -bearbeitung seien 5,8 Prozent der Beschäftigten in Kurzarbeit, bei den Textil-, Leder- und Papierherstellern 6,7 Prozent. Bei den Dienstleistern dagegen liege der Anteil nur bei 0,1 Prozent, im Handel bei 0,4 Prozent, und auf dem Bau liege der nicht-saisonale Anteil der Kurzarbeiter bei 0,9 Prozent. (dpa)