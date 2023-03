Wacker Chemie: Gewinnrückgang nach schwachem Jahresstart erwartet

Von: Robert Wallenhauer

Teilen

In Abnehmerbranchen von Wacker Chemie geht die Nachfrage zurück. Der Münchner Konzern erwartet deshalb einen Gewinnrückgang im Jahr 2023. Trotzdem können sich Anleger freuen.

München – Wacker Chemie rechnet in einem für die gesamte Branche schwierigen Umfeld mit deutlichen Einbußen im Jahr 2023. In den ersten beiden Monaten des laufenden Jahres sei die Nachfrage in vielen Abnehmerbranchen zurückgegangen, teilte der MDax-Konzern am Dienstag bei der Vorlage des Geschäftsberichts für 2022 mit. Im Jahresverlauf sollte sich die Nachfrage aber – bei niedrigeren Verkaufspreisen – erholen. Dabei setzt das Unternehmen auf Geschäfte mit margenstarken Spezialprodukten, während etwa die Bauindustrie als wichtiger Kunde aktuell stärker schwächelt.

Wacker Chemie: Silikon-Geschäft schwächelt

Nach einem Rekordjahr 2022 soll die Dividende kräftig steigen. Wacker Chemie will die Ausschüttung je Aktie um die Hälfte auf 12 Euro anheben. Damit werden die Anteilseigner an der starken Geschäftsentwicklung aus dem vergangenen Jahr beteiligt. Der Konzern hat sich auf die Fahnen geschrieben, grundsätzlich rund 50 Prozent des Jahresergebnisses auszuschütten. Und das war 2022 um mehr als die Hälfte auf knapp 1,3 Milliarden Euro gestiegen. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um gut ein Drittel auf etwa 2,1 Milliarden Euro zu, bei einem Umsatzwachstum um knapp ein Drittel auf 8,2 Milliarden Euro.

Das Firmenlogo der Wacker Chemie AG vor der Firmenzentrale. Der Münchner Konzern schraubt die Gewinnerwartungen für 2023 zurück. © Andreas Gebert/dpa/Archivbild

Dabei bekam das Unternehmen aber bereits insbesondere zum Jahresende hin die Zurückhaltung der Kunden zu spüren. Die gesamte Branche litt unter einem Abbau teils zu hoher Lagerbestände sowie unter dem tristen Konjunkturumfeld. Das machte sich vor allem im Geschäft mit Silikonen bemerkbar – vielseitig einsetzbare Kunststoffe, die etwa in der Elektronikindustrie, der Baubranche, bei Textilherstellern, Medizintechnikunternehmen und Autobauern gefragt sind.

Wacker Chemie: Umsatz dürfte 2023 sinken

Alles in allem dürfte der Umsatz 2023 auf 7 Milliarden bis 7,5 Milliarden Euro sinken und das operative Ergebnis (Ebitda) auf 1,1 Milliarden bis 1,4 Milliarden Euro fallen. Das wäre bei den Erlösen ein Minus von bis zu knapp 15 Prozent und beim operativen Gewinn um bis zu fast der Hälfte. (dpa/rowa)