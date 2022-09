Große Klappe, große Wirkung: Münchner Start-up will mit neuer Herzklappe Leben retten

Von: Andreas Höß

Ein Stück Hoffnung: Die künstliche Trikuspidalklappe ist nicht das erste Implantat, das Helmut Straubinger entwickelt hat. Er etablierte in Deutschland bereits minimalinvasiv implantierbare Aortenklappen. © Marcus Schlaf

Das Münchner Start-up Tricares hat eine künstliche Herzklappe entwickelt, die man ohne OP am offenen Herzen einsetzt. Erste Patienten haben sie schon bekommen.

München – Das Ding, das Helmut Straubinger zwischen seinen Fingern hält, sieht irgendwie seltsam aus: Ist das ein Filter für einen Staubsauger? Und was ist das für ein Material? Draht und Seide? Auf jeden Fall sieht man auf den ersten Blick nicht, wie viel Forschung und Hightech in diesem kleinen Teil steckt – und wie viele Leben es einmal retten könnte.

Start-up Tricares entwickelt künstliche Trikuspidalklappe fürs Herz

Denn: Was Helmut Straubinger vom Start-up Tricares so stolz zeigt, heißt Topaz und ist eine künstliche Trikuspidalklappe für das Herz. „Ist die kaputt, konnte man den Betroffenen bisher kaum helfen“, erklärt Straubinger im breiten oberbayrischen Dialekt. Das Leiden ist nämlich tückisch. Die rechte Herzseite pumpt Blut in die Lunge. Schließt die Trikuspidalklappe nicht mehr richtig, muss sich das Herz immer mehr anstrengen, um die Arbeit zu verrichten, weshalb die Trikuspidalklappe immer weiter ausleiert – ein Teufelskreis.

Anfangs bleibt das Problem meist unbemerkt. Wird es entdeckt, sind die Patienten oft schon so krank, dass sie am offenen Herzen nicht mehr operiert werden können. „Die Ärzte trauen sich an solche Menschen meist gar nicht mehr ran und überlassen sie dann ihrem Schicksal“, so Straubinger.

Genau für diese Schwerkranken hat Tricares eine Lösung: Die künstliche Topaz-Klappe wird durch die Leistenvene eingeführt. „Statt den kompletten Brustkorb zu öffnen und direkt am Herz zu operieren, muss man nur ein kleines Loch in den Oberschenkel stechen“, sagt der gelernte Diplomkaufmann, der schon vor Jahrzehnten zufällig in die Medizintechnik kam.

In 20 Minuten sei die Sache erledigt. „Man erspart den Patienten damit eine OP, die viele nicht überstehen würden.“ Bei der Aortenklappe ist dieses Verfahren mittlerweile fast Standard. In Deutschland hat es die Firma Jenavalve etabliert, die ebenfalls von Straubinger geleitet wurde und von der einige der 17 Tricares-Mitarbeiter stammen. Sie kommen aus aller Welt und sind alle Spezialisten auf ihrem Gebiet.

Finanzierung: Bayerische Förderinitiative winkte ab, Frankreich springt ein

Um auch die ungleich größere und schlechter gelegene Trikuspidalklappe minimal-invasiv einsetzen zu können, war für sie viel Arbeit nötig. Dafür hat Straubingers Team einen neuen Katheter entwickelt. Auch die Klappe selbst ist Hightech pur. Damit sie durch die Vene passt, muss sie gefaltet werden und sich später wieder ausbreiten und dem Herz anpassen.

Möglich macht das ein Gerüst aus einer Nickel-Titan-Legierung, die zugleich sehr haltbar und sehr biegsam ist. Die Außenhaut der Klappe wird mit 1000 Stichen per Hand genäht – aus dem Herzbeutel eines Schweins. Das biologische Material werde vom menschlichen Körper akzeptiert, so Straubinger, Schweine sind schließlich eng mit dem Menschen verwandt.

Sechs Jahre haben die Forscher der Firma an dem Produkt gefeilt, dessen Idee von einem französischen Kardiologen stammt. Etwa 70 Millionen Euro könnte das Projekt bis zur Marktreife verschlingen. „Anfangs haben nur Wenige daran geglaubt, dass es funktioniert“, sagt Straubinger. Die Banken gaben der jungen Firma keine Kredite.

Und selbst die Förderinitiative der bayerischen Regierung winkte ab, obwohl sie einer der Gründe war, weshalb der Oberbayer die Firma in München und nicht in Paris ansiedelte. Dort ist nur ein kleines Einmann-Büro für Finanzangelegenheiten. Denn finanziert wurde das Ganze dann doch durch französische Risikokapitalgeber. Erst später kamen Investoren aus der Schweiz und Deutschland sowie Fördergelder der Europäischen Union hinzu.

Erste Patienten haben neue Herzklappe schon bekommen – Hoffnung für Schwerkranke

So wie es im Moment aussieht, haben die Investoren alles richtig gemacht. Denn die junge Firma ist längst auf die Zielgerade eingebogen. Zunächst hatten die Entwickler an Schweineherzen und Herzen von Toten geforscht und Prototypen beispielsweise in lebende Schafe eingesetzt. In zahlreichen Tests mussten sie unter anderem nachweisen, dass die Klappe 400 Millionen Schließzyklen problemlos übersteht. Nun startet in Belgien die klinische Testphase, der wichtigste Schritt für die Zulassung des Produktes. Hier werden 20 Patienten die Trikuspidalklappe implantiert bekommen – ein winziger Prozentsatz der Erkrankten. Allein in den USA leiden rund 1,6 Millionen Menschen an Trikuspidalinsuffizienz.

Die Belgier werden aber nicht die ersten Menschen mit einer Trikuspidalklappe von Tricares sein. In Frankreich, Kanada und Deutschland haben im Rahmen von Heilungsversuchen in den letzten Monaten bereits zehn Personen ein Implantat erhalten. Die Auflagen für Heilungsversuche sind niedriger als für klinische Studien, weil hier nur Erkrankte infrage kommen, die ohne die Behandlung bald sterben würden. Um die Implantate so passend wie möglich zu machen, wurden im Vorfeld exakte Kopien ihrer Herzen im 3-D-Drucker erstellt.

Die erste Patientin war eine Schwerkranke aus Paris. Ihr ging es so schlecht, dass sie ihre Wohnung im dritten Stock nicht mehr verlassen konnte. Während der OP hatte das ganze Team mitgefiebert. Am Ende hat aber alles geklappt. Es gab nur ein Problem: „Die Frau tauchte einfach nicht zur Nachuntersuchung auf“, erzählt Straubinger. „Dann kam aber heraus, dass sie mit dem Auto in den Urlaub gefahren war, weil sie sich plötzlich so gut gefühlt hatte und ihr Leben endlich wieder genießen wollte.“