Mütterrente auch für Papa? Alles, was Sie über den Rentenzuschlag wissen müssen

Die Erziehungszeit von Kindern können sich Eltern bei der Rente anrechnen lassen. So funktioniert die Mütterrente.

Hamburg - Wenn man Kinder erzieht, deswegen nicht arbeitet und nicht in die Rentenversicherung einzahlt, kann man sich diese Erziehungszeit trotzdem bei der Rente anrechnen lassen. Was bei der Mütterrente gilt:

Was ist die Mütterrente?

Die Mütterrente ist die Anerkennung von Erziehungszeiten von Kindern. Sie ist keine separate Rentenart, sondern nur ein Bonus, den Eltern für die Erziehungszeit der Kinder bekommen können. Die Mütterrente wurde am 1. Januar 2014 eingeführt. Die „Mütterrente II“ besserte diese Anerkennung noch einmal auf. Nach aktuellem Stand gilt:

Sofern Sie bereits eine Rente beziehen, ist es in der Regel nicht erforderlich, einen extra Antrag auf Mütterrente zu stellen. Wenn Sie noch keine Rente beziehen, müssen Sie jedoch einen entsprechenden Rentenantrag einreichen. Das entsprechende Formular finden Sie auch online auf der Seite der Deutschen Rentenversicherung.

Adoptiv- und Pflegeeltern, die Anspruch auf Mütterrente haben, müssen nur einen informellen Antrag bei ihrem zuständigen Rentenversicherungsträger stellen.

Ja. Wenn das Kind in den ersten drei Lebensjahren vom Vater erzogen wurde, kann die Erziehungszeit auch dem Vater angerechnet werden. Jedoch muss der Papa bei der Beantragung aufpassen: „Grundsätzlich werden die Kindererziehungszeiten automatisch der Mutter angerechnet. Ohne ihre Einwilligung gibt es keine Entgeltpunkte beziehungsweise Mütterrente für Väter. Der Anspruch muss bei der Deutschen Rentenversicherung in einer gemeinschaftlichen Erklärung von Mutter und Vater übertragen werden“ schreibt Familienrechtsanwältin Sylvia Weiße auf Focus.de.

Mütterrente bei zwei Kindern

Laut Deutsche Rentenversicherung wir die Mütterrente bei zwei Kindern wie folgt berechnet:

„Haben Sie gleichzeitig mehrere Kinder erzogen – zum Beispiel, weil Sie Zwillinge haben oder während der Erziehungszeit noch ein weiteres Kind bekommen haben? Dann können Ihnen mehr Kindererziehungszeiten anerkannt werden!

Beispiel:

Geburt Ihres ersten Kindes: 17. April 2004

Geburt Ihres zweiten Kindes: 2. Januar 2006

Bei der Geburt des zweiten Kindes waren erst 21 Monate von insgesamt 36 Monaten der Kindererziehungszeit verstrichen. Ab Februar 2006 werden Ihnen deshalb noch 51 Monate Erziehungszeit (36 Monate für das zweite Kind plus die noch verbliebenen 15 Monate vom ersten Kind) angerechnet. Insgesamt werden somit 72 Monate an Kindererziehungszeiten berücksichtigt. Ihnen geht also nichts verloren.“