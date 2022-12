Musk lässt Twitter-Nutzer abstimmen, ob er als Chef zurücktreten soll

Twitter / Elon Musk © STR/IMAGO

Der neue Twitter-Chef Elon Musk lässt die Nutzer des Kurznachrichtendienstes darüber abstimmen, ob er zurücktreten soll.

San Francisco in den USA - „Soll ich als Chef von Twitter zurücktreten?“, schrieb er am Sonntag. „Ich werde mich an die Ergebnisse dieser Umfrage halten.“ Die Nutzer konnten mit Ja oder Nein abstimmen. Zuvor hatte das Unternehmen mit einer weiteren Änderung seiner Richtlinien Kritik auf sich gezogen.

So kündigte Twitter an, seinen Nutzern künftig das Bewerben konkurrierender Online-Plattformen zu verbieten. Das Verbot bezieht sich unter anderem auf Links zu Facebook, Instagram, Mastodon und Truth Social.

Später ruderte Musk offenbar zurück und erklärte, dass Konten nur dann gesperrt würden, „wenn der ‚primäre‘ Zweck dieses Kontos die Werbung für Konkurrenten ist“. Er kündigte außerdem an, die Nutzer künftig über „größere Änderungen der Richtlinien“ abstimmen zu lassen. „Ich bitte um Entschuldigung. Wird nicht wieder vorkommen.“



Der Multimilliardär gibt sich gerne als Vorreiter im Kampf für die Redefreiheit. Den Kauf von Twitter hatte Musk unter anderem damit begründet, dass angebliche Zensur auf der Plattform beendet werden müsse. Jüngst allerdings sorgte er für Empörung, indem er zeitweise die Nutzerkonten mehrerer US-Journalisten sperrte. noe