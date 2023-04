Musk treibt bei Twitter Entwicklung von KI-Anwendungen voran

Tausende hochwertige Computerchips gekauft

Laut Berichten soll Elon Musk bei Twitter die Entwicklung von Anwendungen Künstlicher Intelligenz (KI) vorantreiben.

San Francisco in den USA - Musk habe tausende hochwertige Computerchips gekauft und KI-Experten angestellt, berichtete das Fachmagazin „Insider“ am Dienstag. Einem weiteren auf neue Technologien spezialisierten Medium, „The Information“, zufolge will der Multimillionär einen Konkurrenten für den erfolgreichen Chatbot ChatGPT entwickeln. Ende März hatte Musk einen gemeinsamen Brief einer Gruppe von Experten unterzeichnet, in dem eine Pause bei der Entwicklung von besonders fortgeschrittener Künstlicher Intelligenz gefordert wird.

Der 51-jährige Musk hat, seit er Twitter im vergangenen Herbst übernommen hatte, einen Großteil der Belegschaft entlassen und will die laufenden Kosten des Unternehmens weiter drücken. Das KI-Projekt bei Twitter soll dem „Insider“-Bericht zufolge auf die automatisierte Erstellung schriftlicher Inhalte abzielen. Denkbar sei auch ein Einsatz generativer KI als Such- oder Werbetool. Im Detail sei aber weitgehend unklar, welchen Zweck Musk damit verfolge.



KI-basierte Programme wie ChatGPT erstellen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Inhalte. Nutzer können einzelne Befehle oder Sätze vorgeben, die entsprechende Systeme dann mithilfe von Unmengen von Daten aus dem Internet eigenständig ergänzen.



Musk selbst hat bereits vor Jahren in künstliche Intelligenz investiert: Der 51-Jährige gehörte 2015 zu den Gründern des ChatGPT-Entwicklers, Open AI, hatte das Unternehmen 2018 jedoch verlassen. pe/se