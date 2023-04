Nach dem Fischsterben bezeichnet Lemke die Situation an der Oder als „nach wie vor besorgniserregend“

Steffi Lemke

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) findet die Situation an der Oder „nach wie vor besorgniserregend“.

Berlin in Deutschland - Nach wie vor seien Salzeinleitungen in der Oder zu finden, sagte Lemke am Mittwoch im Bundestag. Sie rief dazu auf, in Zukunft eine größere Aufmerksamkeit „auf unsere allerwichtigste Ressource“ Wasser zu legen.

Bei der Regierungsbefragung im Parlament berichtete die Grünen-Politikerin von ihrem Besuch an der Oder am Dienstag, „dass die Situation dort nach wie vor besorgniserregend ist, weil nach wie vor Salzeinleitungen in der Oder zu finden sind“.



Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) berichtete, Lemke habe bei ihrem Besuch am Dienstag die Vermutung geäußert, dass die polnische Bergbauindustrie für die Salzeinleitungen verantwortlich sei, die im vergangenen Sommer zu den erhöhten Belastungen geführt hätten. „Es wird langsam Zeit, dass man es aufklärt und dass die Einleitungen reduziert werden“, sagte Lemke demnach. Auch Greenpeace hatte in einem Bericht im März die polnische Bergbauindustrie verantwortlich gemacht.

In der Oder hatte sich im August ein Fischsterben gewaltigen Ausmaßes ereignet, das sich nach und nach bis zur Mündung des Flusses ins Stettiner Haff ausbreitete. Dafür machten Experten unter anderem einen hohen Salzgehalt verantwortlich, der in Verbindung mit warmen Temperaturen das Auftreten einer für Fische giftigen Algenart begünstigt haben könnte und keines natürlichen Ursprungs war. sae/bk