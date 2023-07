Nach „Ibiza-Affäre“: Verschärfung der Korruptionsgesetze in Österreich

Nach der „Ibiza-Affäre“ hat Österreich die Korruptionsgesetze verschärft.

Wien in Österreich - Strafbar macht sich nach dem am Freitag verabschiedeten Gesetz künftig jeder, der Bestechungsgelder veranlasst oder annimmt und dann erfolgreich für ein Amt kandidiert. Die Reform soll am 1. September in Kraft treten und sieht Gefängnisstrafen für den sogenannten Mandatskauf vor.

Ein heimlich auf der spanischen Insel Ibiza gedrehtes Video hatte gezeigt, wie der damalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache von der rechtsgerichteten Partei FPÖ vor der Parlamentswahl 2017 einer vermeintlichen russischen Oligarchen-Nichte im Gegenzug für Wahlhilfe Staatsaufträge in Aussicht stellte. Die Veröffentlichung des Videos führte zu zahlreichen Ermittlungen gegen österreichische Politiker, brachte Strache zu Fall und führte 2021 zum Rücktritt von Kurz.

Kurz wurde zwischenzeitlich als „Wunderkind“ der europäischen Konservativen bezeichnet. Gegen ihn wird weiterhin wegen Korruptionsverdachts und Falschaussage ermittelt. Kurz hat sich mittlerweile aus der Politik zurückgezogen.



Einigen Kritikern gehen die Gesetzesänderungen nicht weit genug. Die NGO Transparency International begrüßte die Reform, allerdings ist laut der Organisation weiterhin möglich, als Gegenleistung für Gefälligkeiten an Organisationen zu spenden, die einem Amtsträger nahe stehen. loc/gt